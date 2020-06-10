تعاملات هادئة في بورصات الخليج الأربعاء

شهدت بورصات الخليج تعاملات هادئة في ختام جلسة الأربعاء وبينما هبطت بورصة قطر بنسبة 0.8% أغلق مؤشر البورصة السعودية مستقرا ولم يطرأ تغير يذكر على بورصة دبي.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.8 %. وهبط سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 1.6%.

وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.3%.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر يوم الاثنين إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو.

وذلك بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة.

ولدى قطر ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس بعد السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعاملات هادئة في السعودية ودبي وأبوظبي

وأغلق مؤشر السعودية القياسي مستقرا، لينهي موجة صعود على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.4 %. وهبط سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 1.6%.

لكن سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ارتفع بنسبة 0.3%.

ويوم الثلاثاء، أقر مجلس وزراء المملكة نظاما جديدا للتعدين ييسر حصول المستثمرين على تمويل ويدعم أنشطة الاستكشاف وأنشطة المسح الجيولوجي.

وفي دبي، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر البورصة الرئيسي مع تباين أداء الأسهم القيادية.

وصعد سهم إعمار العقارية بنسبة 2.8 %، في حين فقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.1%.

واستقر مؤشر أبوظبي، حيث جرى الإعلان عن تمديد حظر على التنقل من الإمارة وإليها وبين مدنها لمدة أسبوع.

وصعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.5 %. وهبط سهم اتصالات بنسبة 0.7 %.

وهبطت البورصة المصرية في ختام التعاملات، متأثرة بموجة بيع لأسهمها القيادية.

وتراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.1% بفعل هبوط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.8%.

وتراجع سهم الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد، بنسبة 3.4%.

وأظهرت بيانات البورصة أن مبيعات المستثمرين الأجانب فاقت مشترياتهم.

