تعاملات البورصة اليوم تنتهي بصدارة «هيرميس» لترتيب شركات السمسرة

اقتنصت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، محققة حصة سوقية بلغت 13.5% بقيمة تداول 580.5 مليون جنيه ونفذت حوالى 11.6 ألف عملية لصالح 148.98 مليون ورقة مالية.

التجاري الدولي وبرايم بالمركز الثاني والثالث خلال تعاملات البورصة اليوم

وجاءت “التجارى الدولى” للسمسرة في الأوراق المالية وصيفًا فى المركز الثانى، بحصة سوقية 12.0% وبقيمة تداول بلغت 514.68 مليون جنيه، ونفذت حوالى 11.5 ألف عملية على 151.57 مليون ورقة مالية.

في حين احتلت شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة سوقية 10.5% وقيمة تداول 452.8 مليون جنيه، ونفذت 2.26 ألف عملية على 35.36 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية علي المرتبة الرابعة، مهيمنة على حصة سوقية 6.0% بتداولات بلغت 257.79 مليون جنيه، ونفذت 6.99 ألف عملية على 86.55 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “كايرو كابيتال سيكيورتيز” لتداول الأوراق المالية من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 241.89 مليون جنيه بحصة سوقية 5.6%، كما نفذت 4.1 ألف عملية على 60.01 مليون ورقة مالية.

مباشر بالمركز السادس بترتيب شركات السمسرة خلال تعاملات البورصة اليوم

كما جاءت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات فى الترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 224.99 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.2%، من خلال تنفيذ 10.69 ألف عملية على 121.8 مليون ورقة مالية.

وحلت شركة “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 212.59 مليون جنيه بحصة سوقية 4.9%، من خلال تنفيذ 7.4 ألف عملية على 119.26 مليون ورقة مالية.

واحتلت “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، وهيمنت الشركة على تداولات بواقع 208.96 مليون جنيه، بحصة سوقية 4.9% وبعدد عمليات بلغ 6.65 ألف عملية منفذة على 84.4 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “ثاندر” لتداول الأوراق المالية علي المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 4.3% بقيمة تداول 186.1 مليون جنيه، ونفذت عدد عمليات 32.88 ألف جنيه على 104.8 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “بلتون” لتداول الأوراق المالية بالمركز الأخير من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، وحققت تداولات بقيمة 172.47 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 4.0% وعدد عمليات 3.6 ألف عملية على 57.8 مليون ورقة مالية.