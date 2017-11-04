تعاقد CNE مع فوري لتسهيل خدمات الاشتراك للمشاهدين‎

المال - خاصوقعت شركة "فوري" لخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية، مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE"، تعاقدًا لتوفير خدمات سداد الاشتراكات، وتجديدها لكافة شبكات القنوات التلفزيونية مدفوعة الأجر، التي توزعها الأخيرة، وتضم القنوات العاملة بنظام "Pay TV" فى مصر، وتشمل شبكة تلفزيون العرب art، ومجم

المال – خاص

وقعت شركة “فوري” لخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية، مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية “CNE”، تعاقدًا لتوفير خدمات سداد الاشتراكات، وتجديدها لكافة شبكات القنوات التلفزيونية مدفوعة الأجر، التي توزعها الأخيرة، وتضم القنوات العاملة بنظام “Pay TV” فى مصر، وتشمل شبكة تلفزيون العرب art، ومجموعة القنوات الرياضية beIN، وقريبًا شبكة أوربت شوتايم OSN.

وقال محمد قاسم، العضو المنتدب للشركة المصرية للقنوات الفضائية “CNE”، إن طبيعة المستخدم لخدمات شركة CNE تتوافق مع الحلول التى تقدمها شبكة “فورى”، خاصة أن الشركة تقدم خدمات ترفيهية وتثقيفية ورياضية فى المقام الأول، وتستهدف شريحة ذات اهتمامات خاصة، ولذلك قررت إيجاد وسائل تحصيل إضافية لتسهيل عمليات سداد الاشتراكات، عبر منافذ فورى المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف محمد عكاشة، العضو المنتدب لـ “فوري”، أن الشركة تقدم خدماتها لمختلف الطبقات وشرائح المجتمع، وتتيح للمواطن سداد مدفوعاته والتزاماته الحكومية أو غيرها نقداً أو من خلال حسابه البنكى أو عبر مكاتب البريد، ويستفيد من خدماتها كل مواطن من كل فئات المجتمع، معربًا عن سعادته بانضمام كيان ضخم مثل الشركة المصرية للقنوات الفضائية “CNE” لقائمة العملاء، مؤكدًا أن إستراتيجية الشركة الطموحة تستهدف كافة شرائح المجتمع لتلبية احتياجاته الضرورية والترفيهية.