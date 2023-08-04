تعاقد جديد لـ«مصر للطيران للشحن الجوي» مع«DHL Aviation»

قال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران أن نجاح شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوقيع تعاقد جديد لخدمة رحلات الشحن الجوى الخاصة بشركة DHL Aviation من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة يعد نجاحا جديدا يسهم في تعزيز قدرة أسطول الشركة لتلبية النمو الهائل في الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم رغم التحديات الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران العالمية.

وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالاهتمام بتوسيع خدمات الشحن الجوي كونها أحد الأنشطة الداعمة لصناعة النقل الجوي.

وأضاف أن قطاع الشحن الجوي يشهد ازدهاراً ملحوظا خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيران على زيادة تعاقداتها مع كبري الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة علي المنافسة في ظل التحديات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

ومن جانبه أوضح الطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي بأن الشركة تقدم خدماتها في مجال الشحن الجوي لما يقرب من 36 شركة طيران أجنبية من خلال مجمعات بضائع القاهرة وبرج العرب والأقصر، مؤكدًا أن هذة التعاقدات الجديدة تأتي نتاجًا للخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، وتأكيداً على قدرتها لتلبية رغبات كبري الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي، مؤكداً أن هذا التعاقد يتيح لكلا الطرفين شراكة إستراتيجية متبادلة علي المستوي الخدمي للبضائع.

جدير بالذكر أن شركة DHL Aviation تعد من كبري شركات الطيران المتخصصة في مجال الشحن الجوي وخاصة في مجال البريد السريع حيث بدأت الشركة في تسيير أولي رحلات الشحن من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة في الأول من شهر أغسطس الجاري بواقع رحلتين شحن أسبوعيًا من خلال استخدام طائرات طراز عريض B767 من وإلي دولة البحرين وبحمولة تقدر بحوالي 50 طنا لكل من مقطعي الذهاب والعودة،حيث تعتبر دولة البحرين المقر الرئيسي ال HUB لشركة DHL AVIATION في نطاق الشرق الأوسط ومنه لشبكة رحلات ممتدة إلي أوروبا وأسيا وأستراليا والأمريكتين.