تعاقدات موسم القطن تجاوزت نصف المحصول

800 ألف من جملة الإنتاج البالغ 1.2 مليون قنطار استبعاد فرض الحظر على التصدير.. والمعروض يقترب من 400 ألف قنطار دعاء حسنى قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم الجارى 2017/2018، تجاوزت نصف محصول القطن هذا العام، واقتربت التعاقدات من 800 ألف قنطار قطن

800 ألف من جملة الإنتاج البالغ 1.2 مليون قنطار

استبعاد فرض الحظر على التصدير.. والمعروض يقترب من 400 ألف قنطار

دعاء حسنى

قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم الجارى 2017/2018، تجاوزت نصف محصول القطن هذا العام، واقتربت التعاقدات من 800 ألف قنطار قطن، نهاية ديسمبر الماضى، بقيمة 60 إلى 70 مليون دولار، من جملة محصول 2017 البالغ قرابة 1.4 مليون قنطار.

أضاف السنتريسى فى تصريح لـ«المال»، أن حجم التعاقدات التصديرية التى سجلتها الشركات المصرية للأسواق الخارجية خلال موسم 2017/2018 منذ بدايته فى سبتمبر الماضى إلى الآن يفوق ما صدرناه خلال تلك الفترة من الموسم الماضى، واصفا رقم تعاقدات التصدير بـ«الكبير»، لتخطيها المستهدف البالغ 700 ألف قنطار، لا سيما أن الموسم التصدير الجارى لا يزال ممتد لأكثر من 8 أشهر مقبلة تنتهى فى 31 أغسطس المقبل.

استبعد فرض الحكومة حظرا على تصدير الأٌقطان المصرية، فى ظل تجاوز تعاقدات التصدير المستهدف، واقترابها من %57 من إنتاج 2017، تحسباً لعدم تغطية حاجة المغازل المحلية من الأقطان المصرية.

تابع أنه لم تتجاوز استهلاك المغازل المحلية من الأقطان المصرية للموسم التسويقى الجارى 200 ألف قنطار إلى الآن، فيما استوردت المغازل أغلب احتياجاتها من الخارج.

أضاف: «لا تجد المغازل أموالًا، وتعتمد على المستورد لفارق السعر الذى يقترب من 1000 جنيه لصالح المستورد، ولا يزال هناك فائضًا فى المحصول يصل إلى 400 ألف قنطار قطن، بخلاف ما استهلك محلياً أو خارجيًا، ومرحباً بالمغازل المحلية، حال رغبت فى شراء أى من تلك الكميات».

يتابع، أن اعتماد شركات تجارة الأقطان على التمويلات البنكية لشراء محصول القطن، والارتفاع الذى شهدته أسعار الفائدة الذى اقترب من %24 هذا العام، دفع الشركات للإسراع فى بيع القطن، بأسعار أقل من سعر السوق الحقيقية، للتخفيف من أعباء الاحتفاظ به.

دلل السنتريسى على حديثه بشركته الحاصلة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون جنيه، وقال إنه اضطر لبيع المحصول فور شراءه مباشرة، حتى لا يتحمل قرابة 10 ملايين جنيه شهريا.

شدد على أن الاتحاد خاطب أكثر من جهة فى الحكومة، سعياً منه للتخفيف من أعباء الفائدة التى يتحملها تجار القطن، لا سيما أن الاعتمماد فى الأساس على تمويلات البنوك، بنسبة تقترب من %90 لشراء المحصول، بقروض تتجاوز 3 مليارات جنيه سنويًا، لكن الجهات لم ترد بما فيهم البنك المركزى على خفض سعر الفائدة، ما اضطر التجار لبيع القطن المصرى بسعر أقل المتوقع الوصول إليه، إذا تريث التجار قليلاً فى البيع، لا سيما مع التحسن الكبير فى مواصفات الأقطان المصرية هذا الموسم.

أوضح أن الأسواق الخارجية تقدم تمويلات لتسويق محصول القطن، بفائدة تقترب من صفر %، ليتمكن من المنافسة فى الأسواق العالمية، ما يضع مصدرى القطن المصريين تحت ضغط كبير، لاضطرارهم على تسويق المحصول فى أسرع وقت دون النظر للتحركات السعرية فى الأسواق.

لفت إلى أن متوسط سعر القطن المصرى بالأسواق الخارجية بين 130 إلى 140 سنتًا لبرة، بما يقترب بين 2522 إلى 2716 جنيهاً للقنطار.