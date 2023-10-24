تعاقدات شركات البناء الكورية في السوق السعودية تقفز إلى 8.6 مليار دولار

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن شركة “هيونداي” للهندسة والإنشاءات وشركة “هيونداي” للهندسة وشركة “أرامكو” للنفط العملاقة السعودية وقعت عقدا بقيمة 2.4 مليار دولار أمس لبناء مصنع لمعالجة الغاز في حقل الجافورة، بحسب وكالة يونهاب.

ويرفغ العقد القيمة الإجمالية لمشاريع البناء التي فازت بها الشركات الكورية الجنوبية في المملكة العربية السعودية هذا العام إلى 8.6 مليارات دولار، حسبما قال المكتب الرئاسي.

وتم توقيع العقد خلال حفل بمناسبة مرور 50 عاما من التعاون في مجال البناء بين كوريا الجنوبية والسعودية، بحضور الرئيس “يون سيوك-يول” الذى يقوم حاليا بزيارة للسعودية تستغرق 4 أيام.

ويعد حقل الجافورة للغاز أكبر حقل للغاز الصخري في الشرق الأوسط، ويحتوي على ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا لشركة “أرامكو”.