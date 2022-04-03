بدأت شركات استيراد القمح في إبرام تعاقدات جديدة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، حيث كانت الدولتان (روسيا وأكرانيا) أكبر مصدري الحبوب للسوق المصرية، سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”المال” أن شركة حورس للتجارة أبرمت تعاقدات لاستيراد القمح من بلغاريا، ومن المقرر أن تصل شحنتان غدا “الاثنين”، حيث تصل الشحنة الأولى إلى ميناء الإسكندرية، وذلك بواقع 27.5 ألف طن، بينما تصل الشحنة الثانية لميناء الدخيلة بواقع 5.5 ألف طن.

وأبرمت شركة كايرو ثري أيه تعاقدات مع ألمانيا لاستيراد القمح، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة لميناء دمياط لصالح تلك الشركة يوم 6 أبريل الجاري، وذلك بواقع 58.8 ألف طن .

وفي نفس السياق، تستقبل غدا ميناء الإسكندرية 50 ألف طن من الفحم عبارة عن 3 شحنات تم استيرادها جميعا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت مصادر أن الشحنة الأولى لصالح شركة أسمنت بني سويف بواقع 25 ألف طن، بينما الشحنة الثانية لصالح شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند بواقع 20 ألف طن ، فيما تصل الشحنة الثالثة إلى 5 ألآف طن لصالح شركة النهضة للصناعات.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 7 ابريل شحنة من الفحم الحجري أيضا لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية وذلك بواقع 5 آلاف طن.