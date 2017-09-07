تعاقدات تصدير الأقطان تقفز 35%

دعاء حسنى قفزت قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية فى الموسم المنتهى فى 31 أغسطس الماضى بنحو %35، لتسجل 117 مليون دولار لكميات بلغت 38.6 ألف طن (772 ألف قنطار)، مقابل 86.7 مليون دولار و33.1 ألف طن فى الموسم السابق. وأرجع نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، الزيادة فى عوائد تصدير الأقطان الموس

دعاء حسنى

قفزت قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية فى الموسم المنتهى فى 31 أغسطس الماضى بنحو %35، لتسجل 117 مليون دولار لكميات بلغت 38.6 ألف طن (772 ألف قنطار)، مقابل 86.7 مليون دولار و33.1 ألف طن فى الموسم السابق.

وأرجع نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، الزيادة فى عوائد تصدير الأقطان الموسم المنتهى، رغم الارتفاع الطفيف فى حجم الكميات المصدرة، وتراجع سعر الجنيه، بعد قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، إلى ارتفاع سعر القنطار فى ظل تحسن إنتاجية الأقطان المصرية.

وسجل متوسط سعر قنطار القطن المحلى فى الموسم المنتهى 150 سنتا، مقابل 125 سنتا فى الموسم السابق.

وكشف السنتريسى فى تصريحات لـ «المال» عن مد مهلة الشحن أسبوعين إضافيين، من جانب اتحاد المصدرين، تنتهى فى 15 سبتمبر الجارى، لتمكين الشركات من إتمام تعاقداتها التى تمت على مدار الموسم التصديرى الماضى، دون غرامات.

وأضاف أن حجم ما تم تصديره فعليا على مدار الموسم بلغ قرابة 32.4 ألف طن، بنسبة تقترب من % 84 من جملة التعاقدات البالغة 38.6 ألف طن.

ويبدأ الموسم التصديرى للأقطان مطلع سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أخر أغسطس من العام التالى.

أوضح السنتريسى، أن الاتحاد أقر بندين جديدين بشروط البيع للموسم التصديرى الجديد 2017/ 2018، هما رفع فائدة مصاريف حفظ القطن التى يتحملها العميل المستورد من 1.5 إلى %2 شهرياً للقنطار، (فائدة يسددها العميل فى حال تأخر عن شحن ما تعاقد عليه خلال الموسم)، والبند الثانى يتعلق بتعديل فاقد الوزن من %2 صعودا وهبوطاً إلى %5 حالياً.

ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة، فإن حجم إنتاجية الأقطان المصرية خلال العام الجارى 2017، يقدر بنحو 1.3 مليون قنطار قطن من قرابة 220 ألف فدان، مقابل قرابة 130 ألف فدان فى العام الماضى، بإنتاجية تقترب من 780 ألف قنطار، ويعادل القنطار الواحد نحو 143.8 كيلوجرام.