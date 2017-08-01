تعافٍ سريع لوثائق صناديق الاستثمار

منى عبدالباري:تمكنت صناديق الاستثمار من تعديل مسارها الأسبوع الماضى لتسجل تعافيًا جزئيًا، مقارنة بالتراجعات التى سيطرت عليها الأسبوع السابق.وسجلت غالبية الصناديق المفتوحة المتوازنة والإسلامية ارتفاعات الأسبوع الماضى، كما صعدت صناديق ضمان رأس المال والعملة الأجنبية، وأيضًا النقدية والدخل الثابت م

منى عبدالباري:

تمكنت صناديق الاستثمار من تعديل مسارها الأسبوع الماضى لتسجل تعافيًا جزئيًا، مقارنة بالتراجعات التى سيطرت عليها الأسبوع السابق.

وسجلت غالبية الصناديق المفتوحة المتوازنة والإسلامية ارتفاعات الأسبوع الماضى، كما صعدت صناديق ضمان رأس المال والعملة الأجنبية، وأيضًا النقدية والدخل الثابت مع ابتعاد أدواتهم الاستثمارية عن المخاطرة.

وكانت مؤشرات السوق أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى، على تباين، إذ قابل تراجع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30، ارتفاعا لافتا لباقى المؤشرات، بينما ظل رأس المال السوقى عند نفس مستويات الأسبوع السابق بواقع 713 مليار جنيه.

وبينما أغلق المؤشر الثلاثينى تعاملاته الأسبوع الماضى على تراجع نسبته %0.77 عند مستوى 13609 نقاط، ونظيره الدولارى منخفضا بنسبة شبيهة ليغلق عند 2583 نقطة، واصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 صعوده المتواصل منذ أكثر من شهر بمستويات %3.84 ليغلق عند 701 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %2.62 إلى 1595 نقطة.

وسجلت التداولات 3.2 مليار جنيه الأسبوع الماضى، بتراجع أكثر من مليار، مقارنة بالأسبوع السابق، واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بواقع %68.75، بينما كان نصيب الأجانب %23.66 بصافى شراء 142.03 مليون جنيه، والعرب % 7.59 بصافى مبيعات 118.02 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وكان نصيب المؤسسات 37.39 % من التعاملات بصافى شراء 30.92 مليون جنيه، وكان نصيب الأفراد %62.61.

يذكر أن صناديق الاستثمار سيطرت عليها تراجعات شبه جماعية الأسبوع السابق وصلت فى البعض لنسب أكثر من %3، لم تنج منه سوى صناديق العملة الأجنبية، وصناديق النقدية والدخل الثابت صاحبة الأدوات الاستثمارية شبه منعدمة المخاطر.

وتصدر التراجعات الصناديق الإسلامية، والتى هبط بعضها بنسبة أكثر من %3، تلاها الصناديق مفتوحة الأسهم، ثم المفتوحة المتوازنة.



مصر الخير يتصدر أرباح «المتوازنة»

غلبت الارتفاعات على أداء الصناديق المفتوحة المتوازنة، بقيادة صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %2.13 لتغلق وثيقته عند ى 20.18 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع %0.46 لتغلق وثيقته عند 43.63 جنيه، ثم صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بنسبة %0.21 لتغلق وثيقته عند مستوى 209.53 جنيه، صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %0.14 لتسجل وثيقته 140.8 جنيه.

وعلى صعيد التراجعات خسر صندوق بنك مصر الأول %0.07 لتغلق وثيقته عند 187.50 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» متراجعا %0.29 لتغلق وثيقته عند 221.93 جنيه.



تباين «الأسهم» والأهلى الخامس أكثر الرابحين

سجل أداء الصناديق المفتوحة الأسهم تباينا خلال الأسبوع الماضى، وتصدر الرابحين صندوق البنك الأهلى الخامس بارتفاع %1.09 لتغلق وثيقته عند 13.02 جنيه، فيما جاء أبرز الخاسرين صندوق مصر المستقبل بنسبة %1.16 بوثيقة قيمتها 24.73 جنيه.

وجاء صندوق البنك الأهلى الثانى فى المرتبة الثانية فى الارتفاعات بـ 0.45 لتغلق وثيقته عند 76.12 جنيه، تلاه ثالثا صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة %0.34 بوثيقة قيمتها 146.18 جنيه، وصندوق بنك الاسكندرية بارتفاع %0.32 لتسجل وثيقته 333.09 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %0.027 بقيمة وثيقة 171.66 جنيه.

وعلى صعيد التراجعات جاء ثانيًا بنك مصر إيران للتنمية بنسبة %1.13 بقيمة وثيقة 545.3 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة 1.10% بقيمة وثيقة 124.56 جنيه، وصندوق بنك قناة السويس بتراجع %0.80 لتسجل وثيقته 468.43 جنيه، وصندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد» متراجعا %0.75 لتسجل وثيقته 183.08 جنيه، وصندوق فاروس خاسرا %0.70 لتسجل وثيقته 113.85 جنيه.



ارتفاعات جماعية للنقدية والدخل الثابت

شهدت الصناديق النقدية والدخل الثابت ارتفاعات جماعية طفيفة، إذ سجل صندوقا البنك العربى الإفريقى «جذور»، والبنك التجارى الدولى «ثبات» للدخل الثابت ارتفاعات نسبتها %0.24، و%0.22 على الترتيب بقيم وثائق 16.72 جنيه، و176.99 جنيه على التوالى.

وتصدر ارتفاعات الصناديق النقدية صندوق مصر للتأمين النقدى بنسبة %0.31 بقيمة وثيقة 13.10 جنيه، تلاه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية – مزايا بارتفاع %0.29 بقيمة وثيقة 21.07 جنيه، وصندوق بنك إتش إس بى سى مصر للسيولة بنسبة %0.27 لتسجل وثيقته 210.97 جنيه.

وفى المرتبة الرابعة بارتفاع % 0.26 جاءت 7 صناديق أبرزها الإسكندرية النقدى ذات العائد اليومى بقيمة وثيقة 21.18 جنيه، وصندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بقيمة وثيقة 168.30 جنيه، وخامسًا بارتفاع نسبته %0.25 جاء صندوقا كريدى أجريكول مصر الثالث، والبنك العربى الإفريقى «جومان» بقيم وثائق 1077.46 جنيه، و208.34 جنيه على الترتيب.

وسادسا بارتفاع %0.24 جاءت ثلاثة صناديق أبرزها بنك عوده النقدى بقيمة وثيقة 20.93 جنيه، وسابعا بارتفاع %0.23 جاءت ثلاثة صناديق أبرزها البنك العقارى المصرى العربى بقيمة وثيقة 149.69 جنيه، وثامنا بارتفاع %0.22 جاء صندوقى بنك بلوم مصر النقدى، و البنك التجارى الدولى «أصول» بقيم وثائق 209.75 جنيه، و297.59 جنيه على الترتيب.

فيما احتل صندوقا بنك التعمير والإسكان «موارد»، وشركة أروب مصر للتأمين النقدى الترتيب التاسع بارتفاعات %0.21، بقيم وثائق 19.42 جنيه، و125.86 جنيه على التوالى، وأخيرا بارتفاع %0.20 جاء صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء» بوثيقة قيمتها 14.71 جنيه.



الصعود يكسو الإسلامية بقيادة «بشائر»





غلب الارتفاع على معظم الصناديق الإسلامية بقيادة صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة % 1.10 لتغلق وثيقته عند 84.69 جنيه، تلاه صندوق نعيم مصر مرتفعا % 0.95 لتسجل وثيقته 182.9 جنيه، وصندوق بنك فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان» بقيمة وثيقة 80.21 جنيه، بارتفاع %0.48، وصندوق بنك البركة مصر بارتفاع %0.47 بقيمة وثيقة 102.13 جنيه.

وتراجعت صناديق بنك مصر الرابع، وسنابل، وبنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» بنسب %0.42 و % 0.62 %1.21 على الترتيب بقيم وثائق 106.5 جنيه، و126.82 جنيه، و15.98 جنيه على التوالى.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية النقدية تصدر الارتفاعات صندوق أبو ظبى الإسلامى النقدى بنسبة %0.25 بوثيقة قيمتها 127.36 جنيه، وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة جاء صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أولا بنسبة %1 لتغلق وثيقته عند 90.51 جنيه.

وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال ارتفع صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة طفيفة سجلت %0.04 بقيمة وثيقة 433.55 جنيه.

تحديد الأصول تتراجع والدخل المتنوع والعملة الأجنبية على ارتفاع

تراجعت صندوقا تحديد الأصول بنك الشركة المصرفية العربية 1 و2 بنسب %0.16 و%0.15 بقيم وثائق 842 و573.7 جنيه على الترتيب. وفى المقابل ارتفع صندوق الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 (الرابح) بنسبة %0.22 لتغلق وثيقته الأسبوع الماضى عند 140.37 جنيه.

كما ارتفعت صناديق العملة الأجنبية بنسب طفيفة للغاية سجلت %0.02 لصندوق مصر النقدى المقوم بالدولار لتسجل وثيقته 11.34 دولار، وصندوق مصر النقدى المقوم بـ «اليورو» بنسبة %0.001 لتغلق وثيقته عند 10.95 يورو.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬