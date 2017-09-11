تعافي وثائق صناديق الاستثمار بدعم من صعود البورصة

أحمد علي:نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى التحول للربحية خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %0.12، عقب هبوطها المتكرر خلال الأسابيع الماضية.وحققت صناديق الأسهم أكبر نسب الارتفاع التى بلغ حدها الأقصى لـ %4، وجاءت بعدها فئة الصناديق الإسلامية التى تراوحت نسبة ار

أحمد علي:

نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى التحول للربحية خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %0.12، عقب هبوطها المتكرر خلال الأسابيع الماضية.

وحققت صناديق الأسهم أكبر نسب الارتفاع التى بلغ حدها الأقصى لـ %4، وجاءت بعدها فئة الصناديق الإسلامية التى تراوحت نسبة ارتفاعها بين 3 و4%، وحافظت فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت بكامل أعضائها على حالة الارتفاع الجماعى للأسبوع الثالث على التوالى.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %0.12 مغلقًا عند مستوى 13.433 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما سجل نظيره EGX70 تراجعًا بنسبة %0.5 مسجلًا مستوى 689 نقطة.

فيما بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى فقط نحو 2.4 مليار جنيه، وقد ارتفع رأسمال البورصة السوقى بنسبة 0.1% مسجلًا مستوى 705.392 مليار جنيه، مقارنة بـ 705.013 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة %68.23 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة %20.86 والعرب على %10.90 وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء خلال الأسبوع الماضى بقيمة 177.38 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 81.04 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب، قد سجلت صافى شراء قدره 7.7 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 209.60 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

«المتوازنة» ترتفع و«تكامل» فى الصدارة

صعدت الصناديق المفتوحة – المتوازنة خلال الأسبوعين الماضيين، بنسبة تراوحت بين %2.8 كحد أقصى و%1.7 كحد أدنى، وتصدر صندوق التجارى الدولى «تكامل» الترتيب بنسبة %2.89، مغلقًا عند 141.23 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الأول فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %2.80 مغلقًا عند 187.49 جنيه للوثيقة، وجاء بعد صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %2.60 بقيمة 43.70 جنيه، وأخيرًا جاء صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %1.76 بقيمة 20.17 جنيه للوثيقة.

«استثمار» الرابح الأكبر فى «الأسهم»

حققت فئة صناديق الأسهم ارتفاعات جيدة خلال الأسبوعين الماضيين، اذ جاء صندوق «البنك التجارى الدولى – استثمار» فى صدارة الصناديق بنسبة %4.87 مسجلًا 145.08 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق قناة السويس بنسبة %3.99، مغلقًا عند مستوى 468.39 جنيه.

وجاء صندوق «بنك قناة السويس – أجيال» فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %3.72، مسجلًا 12.488 جنيه، تلاه صندوق «الأهلى الثانى» بنسبة %3.71، مسجلًا مستوى 76.03 جنيه.

«مصر إيران الثانى» على قمة «النقدية» للأسبوع الثانى بـ %0.64

جاء صندوق «مصر إيران الثانى» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت خلال الأسبوعيين الماضين، بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ %0.64، حل بعده صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بنسبة %0.62 بقيمة 246.17 جنيه، وخلفه ثالثا صندوق بنك الأهلى الرابع النقدى بنسبة %0.61 مسجلا 246.17 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.45 مسجلة 16.96 جنيه، وارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنحو %0.52 لتسجل 180 جنيها، وارتفعت وثيقة صندوق أصول بـ %0.48 بقيمة 302 جنيه للوثيقة.

«هلال الإسلامية» يسطع بـ %4.5

صعد صندوق «هلال» بنسبة %4.50 مسجلًا 79.19 جنيه ليتصدر ارتفاعات الصناديق الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين، فيما حل بعده صندوق بنك مصر الرابع الذى أغلق عند 106.40 جنيه بنسبة ارتفاع %3.61، وثالثًا جاء صندوق نعيم مصر بنسبة %3.23 مغلقًا 186.77 جنيه.

تحسن أداء «تحديد الأصول» والعملة الأجنبية يحافظ على ثباته

سجلت صناديق تحديد الأصول تحسنًا فى أدائها خلال الأسبوعين الماضيين، إذ ارتفعت وثائق صندوقى الشركة العربية المصرفية العربية 2، 1 بنسبة %2.5، لتسجل الأولى 564.8 جنيه للوثيقة، والثانية بـ 829.19 جنيه للثانية.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتًا عند مستويات الأسبوع قبل الماضى، إذ سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، بقيمة 11.36 دولار، فيما ثبتت سعر وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 11.95 يورو.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬