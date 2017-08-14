تعافي مؤشرات البورصة بدعم مشتريات محلية وعربية

منى عبدالباري: تعافت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة الإثنين، بدعم مشتريات محلية وعربية، صعدت بالمؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 13297 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24% إلى مستوى 717 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18 نقطة

منى عبدالباري:

تعافت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة الإثنين، بدعم مشتريات محلية وعربية، صعدت بالمؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 13297 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24% إلى مستوى 717 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18 نقطة ليصعد إلى مستوى 1603.5 نقطة.

واتجهت مشتريات المستثمرين المحليين والعرب للشراء بداية التعاملات بصافي 7.48 مليون جنيه، و853 ألف جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 8.3 مليون جنيه.

وسجلت التداولات 79.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 52 مليون ورقة مالية عبر 2646 عملية منفذة على أسهم 104 شركات، ارتفع من بينها 47 سهما، بينما تراجع 24 سهما، وظل 33 سهما على ثبات.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على هبوط شبه جماعي لمؤشراتها وسط ضغوط بيعية للمستثمرين المصريين فقد على أثرها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 8.3 ميار جنيه.

وبختام تداولات أمس، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.36%، ليصل إلى 13279.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.66%، ليصل إلى 715 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.72% ليصل إلى 1600 نقطة.