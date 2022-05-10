تعافي سوق الأسهم الأوروبية الثلاثاء من أدنى مستوياتها خلال شهرين

تعافت سوق الأسهم الأوروبية ، الثلاثاء من أدنى مستوياتها في شهرين مع عودة متصيدي الصفقات إلى شراء الأسهم التي شهدت هبوطا حادا أثناء موجة مبيعات مؤلمة أثارتها مخاوف حيال تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة بدعم من مكاسب لكل القطاعات تقريبا.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية هبوطا حادا في مايو وتركزت الخسائر في أسهم شركات النمو بفعل القلق من أن بنوكا مركزية كبرى ستزيد بشكل نشط أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وهوى المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة قبل أن يتعافى في جلسة اليوم.

وهبط ستوكس 600 القياسي 6.7 بالمئة في مايو بينما ألقت إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 في الصين وحرب أوكرانيا ومخاوف حيال زيادات أسرع في أسعار الفائدة بظلالها على موسم إيجابي للأرباح الفصلية للشركات.