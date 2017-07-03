تعافى وثائق صناديق الاستثمار

منى عبدالبارى تعافت صناديق الاستثمار جزئيًا خلال الاسبوع الأخير من رمضان وجلسة ما بعد العيد والتى غلب على أدائها الصعود، رغم تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة طفيفة، بجانب الارتفاع اللافت لمؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة. وسجلت الصناديق الإسلامية أعلى نسبة صعود، تراوحت بين 1 و%2، تلاها صناديق تحديد ا

منى عبدالبارى

تعافت صناديق الاستثمار جزئيًا خلال الاسبوع الأخير من رمضان وجلسة ما بعد العيد والتى غلب على أدائها الصعود، رغم تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة طفيفة، بجانب الارتفاع اللافت لمؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة.

وسجلت الصناديق الإسلامية أعلى نسبة صعود، تراوحت بين 1 و%2، تلاها صناديق تحديد الأصول، بنسب تجاوزت %1، فيما سجلت معظم الصناديق المفتوحة الأسهم والمتوازنة ارتفاعات طفيفة، وأيضا الصناديق النقدية والدخل الثابت.

وأنهت البورصة الأسبوع الماضى تعاملاتها على تباين، وتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %0.16 ليغلق عند مستوى 13396 نقطة، بينما اتجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، للارتفاع بـ%2 مغلقًا عند مستوى 649 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100الأوسع نطاقًا بنسبة %0.76، مغلقا عند مستوى 1509 نقطة.

وسيطرت المؤسسات الأسبوع الماضى على %48.27 من إجمالى تعاملات السوق بصافى شراء 77.68 مليون جنيه، فى حين كان نصيب الأفراد %51.73، بعد استبعاد الصفقات، وظل رأس المال السوقى عند نفس مستواه للأسبوع السابق، بواقع 693 مليار جنيه.

يشار إلى أن أداء صناديق الاستثمار شهد تباينا واضحًا، فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان وسط ارتفاعات محدودة للصناديق المفتوحة المتوازنة، بينما سيطرت التراجعات على الصناديق المفتوحة الأسهم، فى الوقت الذى تباين فيه أداء الصناديق الإسلامية وضمان رأس المال، وفى المقابل احتفظت الصناديق النقدية والدخل الثابت بارتفاعاتها المحدودة، المدعومة بأدواتها الاستثمارية.

المتوازنة تتباين وتكامل فى قمة الرابحين

تباين أداء الصناديق المفتوحة المتوازنة الأسبوع الماضى، مع سيطرة الارتفاعات على غالبيتها بقيادة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، بنسبة %1.20 لتغلق وثيقته عند مستوى 143.72 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.84 بقيمة وثيقة 188.97جنيه، وصندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.65 بوثيقة قيمتها 43.18 جنيه.

وعلى صعيد التراجعات، هبط صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %2.7 لتسجل وثيقته 75.45 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %0.90 بوثيقة قيمتها 12.08 جنيه.

ارتفاع الأسهم بقيادة استثمار

سجلت الصناديق المفتوحة المتوازنة ارتفاعات جماعية، تراوحت بين %1.7، و%0.09، بقيادة صندوق البنك التجارى «استثمار»، الذى ارتفع بواقع %1.17، لتغلق وثيقته عند مستوى 151.5 جنيه، تلاه صندوق بنك الأهلى الكويتى الأول رابحًا %1.05 لتغلق وثيقته عند مستوى 133.7 جنيه، ثم صندوق مصر المستقبل بصعود %0.96 لتغلق وثيقته عند مستوى 25.32 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد»، بقيمة وثيقة 184.9 جنيه، بارتفاع %0.85، وصندوق بنك مصر الثانى، بقيمة وثيقة 96.47 جنيه، بارتفاع %0.76.

ومن المرتبة السادسة وحتى الرابعة عشر جاءت صناديق كريدى أجريكول مصر الثانى، بارتفاع %0.67 بوثيقة قيمتها 173.51جنيه، وصندوق بنك القاهرة بارتفاع %0.63، بقيمة وثيقة 107.62جنيه، وصندوق بنك الإسكندرية، رابحًا %0.56 بقيمة وثيقة 335.86جنيه، وصندوق بنك مصر الثالث، وصندوق البنك الأهلى الثالث، بارتفاع %0.53 بوثائق قيمتها 734.58 جنيه، و128جنيهًا على الترتيب، وصندوق بنك بلوم بارتفاع %0.43، بقيمة وثيقة 190جنيهًا، وصندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بارتفاع %0.39 بقيمة وثيقة 193.34 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الأول 283.18جنيه، وصندوق بنك قناة السويس بقيمة وثيقة 474 جنيهًا، بارتفاع %0.09.

الأرباح تصل النقدية والدخل الثابت

سجلت الصناديق النقدية والدخل الثابت ارتفاعات جماعية، باستثناء صندوقى الأهلى الرابع النقدى، الذى تراجع بنسبة %1.48، لتغلق وثيقته عند مستوى 238.85 جنيه، والبنك المصرى الخليجى «ثراء» متراجعا %0.21، وأغلقت وثيقته عند 14.56 جنيه.

وتصدرت الارتفاعات بنسبة %0.58، صندوقى بنك عودة النقدى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد»، بقيم وثائق 20.70 جنيه، و19.23 جنيه على الترتيب، وجاء ثانيا صندوق بنك قطر الوطنى الأهلى «ثمار»، بقيمة وثيقة 258 جنيهًا، بارتفاع %0.57.

وثالثًا بارتفاع %0.56 جاءت 4صناديق من بينها الإسكندرية النقدى، ذات العائد اليومى، بقيمة وثيقة 26.8 جنيه، وصندوق بنك بلوم مصر النقدى بقيمة وثيقة 207.5 جنيه، ورابعًا بارتفاع %0.55، جاء صندوق بنك إتش إس بى سى مصر للسيولة بقيمة وثيقة 208.45 جنيه، وصندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بقيمة وثيقة 20.29 جنيه.

وخامسًا بصعود %0.54، جاء صندوقى بنك أبوظبى الوطنى الأول، وصندوق بنك SAIB النقدى بقيم وثائق 145.66 جنيه، و12.9جنيه على الترتيب، وسادسا بارتفاع %0.52 جاء صندوقى بنك التعمير والإسكان «موارد»، بقيمة وثيقة 19.22 جنيه، وصندوق بنك مصر النقدى بقيمة وثيقة 31 جنيهًا.

وسابعًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بارتفاع %0.51، لتسجل وثيقته 294.59 جنيه، وثامنًا بارتفاع %0.49 جاء صندوق بنك الأهلى الكويتى النقدى بقيمة وثيقة 20.31 جنيه، وتاسعًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى بارتفاع %0.42، بقيمة وثيقة 149.5 جنيه.

وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت ارتفاع صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، بنسبة %0.97 بقيمة وثيقة 175.24جنيه، وصندوق البنك العربى الإفريقى «جذور»، بنسبة %0.24 لتسجل وثيقته 16.54 جنيه.

المكاسب تشمل الإسلامية وضمان رأس المال باستثناء بشائر

ارتفعت الصناديق الإسلامية بشكل جماعى، باستثناء صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر»، الذى تراجع بواقع %0.58، لتغلق وثيقته عند مستوى 80.46 جنيه.

وربح صندوق بنك فيصل الإسلامى- التجارى الدولى (أمان) بنسبة %2.19 لتغلق وثيقته عند مستوى 84.45 جنيه، وارتفع صندوق بنك مصر الرابع، بنسبة %1.30 لتسجل وثيقته 110.88جنيه، وصندوق بنك البركة مصر بقيمة وثيقة 106جنيهات، مرتفعًا بنسبة %1.05، وصندوق سنابل، مرتفعًا %1.02 بقيمة وثيقة 134.23 جنيه، وصندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بقيمة وثيقة 88.7 جنيه، بارتفاع %1.35.

وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال ربح صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بنسبة %0.69، لتسجل وثيقته 434 جنيهًا.



صعود تحديد الأصول والعملة الأجنبية

شملت صناديق تحديد الأصول والعملة الأجنبية ارتفاعات جماعية، وسجل صندوقى بنك الشركة العربية المصرفية 1 صعودا نسبته %1.76 لتسجل وثيقته 844.8 جنيه، وصندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 ارتفاعا %1.75، لتسجل وثيقته 575.34 جنيه.

وعلى صعيد صناديق العملة الأجنبية، ارتفع صندوق مصر النقدى المقوم بالدولار بنسبة %0.06، لتسجل وثيقته 11.33 دولار، وصندوق مصر النقدى المقوم باليورو، بنسبة %0.003، لتسجل وثيقته 10.95 يورو.