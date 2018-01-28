تعافى السياحة بعد معاناة طويلة

«التنشيط» تبدأ فتح المكاتب المغلقة.. وترفع مخصصات التحفيز استعدادا للروس الأقصر والغردقة تطالبان بنفس الدعم المقدم لشرم الشيخ الاستعداد مبكرا لحملة الترويج وفتح قنوات الاتصال مع القطاع الخاص إقبال من إنجلترا وألمانيا وأوكرانيا مع بداية 2018دعاء محموديتوقع ممثلو الق

«التنشيط» تبدأ فتح المكاتب المغلقة.. وترفع مخصصات التحفيز استعدادا للروس

الأقصر والغردقة تطالبان بنفس الدعم المقدم لشرم الشيخ

الاستعداد مبكرا لحملة الترويج وفتح قنوات الاتصال مع القطاع الخاص

إقبال من إنجلترا وألمانيا وأوكرانيا مع بداية 2018

دعاء محمود

يتوقع ممثلو القطاع السياحى تعافى القطاع بشكل واضح خلال 2018، بدعم من مجموعة مؤشرات إيجابية، من بينها موافقة روسيا على استئناف رحلاتها للقاهرة الشهر المقبل، ثم للمقاصد السياحية المتبقية أبريل بعد توقف استمر لأكثر من عامين بجانب اختيار الدكتورة رانيا المشاط وزيراة للسياحة، خلفا ليحيى راشد الذى أثار خلافات واسعة مع ممثلى القطاع.

ودعم صندوق النقد الدولى تفاؤلات القطاع السياحى فى تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، برفع توقعاته لإيرادات السياحة إلى 6 مليارات دولار خلال العام المالى 2017/ 2018 بزيادة 1.8 مليار على التوقعات عند المراجعة الأولى سبتمبر 2017.

كما أن القطاع السياحى اختتم 2017 بتحقيق نمو بنسبة %54 فى أعداد الوفود، بينما ارتفعت الليالى السياحية بنسبة %156.

وقال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى، إن الهيئة تعمل حاليا على وضع خطة لتفعيل نشاط المكاتب الخارجية بما يسهم فى عمليات الترويج، مضيفاً أن الهيئة طالب مجلس الوزراء بإعادة تفعيل 8 مكاتب تم تجميدها السنوات الماضية، وإعادة افتتاحها مرة أخرى خاصة مع بدء عمليات التعافى.

كما كشف حمدى عن عقد مجموعة من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع ممثلى القطاع السياحى لمناقشة حملة الترويج الجديدة المقرر إطلاقها بعد انتهاء التعاقد مع شركة «جى دبليو تي»، التى تتولى الترويج للمقاصد منذ 2015 وتنتهى أعمالها فى سبتمبر 2018، وفتح باب النقاش حول المعايير الواجب توافرها لتفادى أى سلبيات وتغظيم نقاط القوة.

وقال نائب رئيس التنشيط السياحى إن الهيئة انتهت من كل الإجراءات الخاصة باستئناف الرحلات الروسية ومن بينها زيادة المخصصات المالية لبرنامج تحفيز الطيران العارض بافتراض أن 2.8 مليون روسى سيزور مصر فى 2018، وهى نفس الأعداد التى جاءت عام الذورة فى 2015.

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بجنوب الصعيد، إن مؤشرات القطاع خلال العام الماضى كانت إيجابية ومن المتوقع أن تستمر فى التحسن طوال 2018، مضيفاً أن من الإيجابيات التى شهدها القطاع ارتفاع معدل انفاق السائح من 45 دولاراً فى الليلة إلى 85 دولارا.

وبالرغم من الحالة التفاؤلية التى سيطرت على رئيس لجنة التسويق السياحى فى جنوب الصعيد، لكنه أكد أن السياحة الثقافية لا تحظى بنفس الاهتمام والحوافز التى تتمتع بها المناطق الشاطئية.

وذكر عثمان أن حادث تسمم السائحين الذى شهده أحد الفنادق العائمة بالأقصر دليل على الإهمال الشديد فى الرقابة على الفنادق بالصعيد، مؤكداً ضرورة وضع قاعدة بيانات لدى وزارة السياحة بعدد المراكب السياحية العاملة بالأقصر وأسوان.

الجدير بالذكر أن رانيا المشاط، وزيرة السياحة، شكلت الأسبوع الماضى، مجموعة عمل من الوزارة للتحقيق فى إصابة عدد من الأشخاص، على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، بحالات إعياء، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك، ومتابعة الموقف والاطمئنان على أحوال المصابين، بالتنسيق مع محافظ الأقصر، ووزارة الصحة وشرطة السياحة والآثار.

وشدد عثمان على أهمية تقييم المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة مع تشكيل لجنة عاجلة لوقف سياسة حرق الأسعار للإقامة بالفنادق.

وقال عمرو صدقى، عضو مجلس النواب الذى عمل فى القطاع السياحى لعشرات السنوات، إن عودة خطوط الطيران المنتظمة بين مصر وروسيا بداية حميدة لعودة العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين.

وتوقع صدقى أن تعود السياحة الروسية بالكامل لمصر أكتوبر المقبل، مبررا تأخر عودتها بتأثرها بالانتخابات الرئاسية فى مصر وموسكو.

وقال إن الدكتورة رانيا المشاط عليها إعادة بناء القدرة الاقتصادية للقطاع السياحى، حتى يتمكن من استعادة معدلاته الطبيعية، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بمنظومة تدريب العاملين وجودة المنتج السياحى، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة للمستثمرين.

وأوضح أن على الوزيرة الجديدة أن تلقى الضوء لمجلس الوزراء على أهمية صناعة السياحة فى الاقتصاد القومى، مطالباً بإعادة دراسة المقومات السياحية لمصر حتى لا تختزل السياحة فقط فى نوعين، وهما الشاطئية والثقافية، فهناك مقومات أخرى يمكن استغلالها.

وقال محمد فلا، عضو جميعة مستثمرى البحر الأحمر، رئيس مجموعة كاربييان للاستثمارات الفندقية، إن استعادة الحركة السياحية يتطلب مساواة الحوافز والإعفاءات لمنظمى الرحلات بين المدن الشاطئية خاصة شرم الشيخ.

يشار إلى أن هيئة التنشيط السياحى رصدت 15 إلى %20 من الحملات المشتركة لصالح مدينة شرم الشيخ، فى إطار خطة لإنقاذها بعد توقف الرحلات الروسية والبريطانية لها.

ولفت فلا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع السياحى، فمازالت هناك فنادق مغلقة تحتاج إلى إعادة تشغيلها، ولكن ضعف الحركة ونقص التمويل يعوق ذلك.

وشدد على أهمية دراسة الحملات الدعائية لمصر قبل إطلاقها فى الأسواق الخارجية، على أن تتوفر فى الدراسة السوق المستهدفة وهل ستحقق المرجو منها أم لا، مع الاستمرار فى تحسين الصورة الذهنية عن المقصد المصرى خارجياً.

وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً، إن الفترة المقبلة تتطلب التسويق للقطاع السياحى سواء الثقافى أو الشاطئى بناءً على متطلبات واحتياجات السوق المستهدفة فى الخارج، فضلا عن وضع ضوابط لحل أزمة حرق الأسعار وتراجع الإنفاق.

وقال علاء عاقل، رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة ترافكو، إن حجم الطلب على زيارة المقصد المصرى من جميع الجنسيات تضاعف فى 2018 مقارنة بالعام الماضى، مؤكداً أن هناك طلبا قويا من قبل الألمان والإنجليز والأوكرانيين على زيارة مصر خلال الفترة الراهنة.

وطالب عاقل وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى باستغلال ذلك من خلال تكثيف حجم الحملات الدعائية والإعلانية بالأسواق الخارجية، وذلك بهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.