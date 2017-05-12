تعاطي الهيروين يزيد الإصابة بفيروس سي

وكالات:قال مسؤولو صحة أمريكيون إن حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (سي) ارتفعت بواقع نحو 300 % من 2010 حتى 2015 رغم توافر علاجات للمرض وذلك نتيجة زيادة تعاطي مخدر الهيروين وغيره من المخدرات التي يتم تعاطيها بالحقن.ووفقا لتقرير صدر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها كان متوسط الإصابة بف





وكالات:

قال مسؤولو صحة أمريكيون إن حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (سي) ارتفعت بواقع نحو 300 % من 2010 حتى 2015 رغم توافر علاجات للمرض وذلك نتيجة زيادة تعاطي مخدر الهيروين وغيره من المخدرات التي يتم تعاطيها بالحقن.





ووفقا لتقرير صدر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها كان متوسط الإصابة بفيروس سي في 2015 هو 0.8 لكل مئة ألف شخص مع ظهورقرابة 34 ألف إصابة جديدة.