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تعاطي المخدرات يتسبب في سرقة أحد فروع شركة محمول بالمرج

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم.
أماني عوض 12:28 ص, الأثنين, 20 يناير 20 12:28 ص, الأثنين, 20 يناير 20

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تعرض فرع إحدى شركات المحمول بمنطقة المرج للسرقة، بعد كسر القفل الخاص به، والاستيلاء على أجهزة محمول ولاب توب وخطوط وكروت شحن، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

كسر قفل الفرع

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من موظف بفرع إحدى شركات المحمول، عن اكتشافه كسر القفل الخاص بمقر الفرع، محل عمله بمنطقة المرج.

سرقة خطوط وكروت شحن

وأضاف في بلاغه أنه تم الاستيلاء من داخل الفرع على 10 هواتف محمولة، 128 كارت شحن فئات مختلفة، جهاز لاب توب، 125 خط هاتف محمول، بعض اكسسوارات الهواتف المحمولة، مبلغ مالى.

وعلى الفور، شكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

المتهم عاطل

وتوصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

المتهم: أريد شراء المخدرات

وقال المتهم في أقواله إنه باع جزء من المسروقات لشراء المواد المخدرة، بقصد التعاطي. 

وبإرشاد المتهم ضبطت باقي المسروقات بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية لعرضه على النيابة العامة لمباشرة. 

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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