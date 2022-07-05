«تعاطفًا مع المتوفي».. ملابسات إلقاء الحجارة على قطار صدم شخص في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “قطار الصالحية يقتل سيدة عند مزلقان الهويس بفاقوس، وقام الشباب بالهجوم على القطار بالحجارة”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية باصطدام قطار بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

واتضح أن 4 أشخاص ألقوا الحجارة تجاه القطار المشار إليه على إثر الحادث، وأمكن تحديدهم وضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة تعاطفًا مع المتوفي، واتخذت الإجراءات القانونية.