تعادل مثير بين فريقي الأهلي والزمالك بهدفين لكل منهما

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، حاليًا باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن ، فيما سجل للزمالك ، بن شرقي وشيكابالا ، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعهم من 18 مباراة.

وخاض فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بتشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في خط الدفاع .. على معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

في خط الوسط .. عمرو السولية – حمدي فتحي – أفشة

في الهجوم .. أحمد عبد القادر – محمد شريف – بيرسي تاو

بينما يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مكون :

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله “نيمار”.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.

وأدار قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقات صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.