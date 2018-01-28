تعادلان في انطلاقة اﻷسبوع 21 للدوري المصري

المقاولون يخطف التعادل من النصر.. وأحداث مؤسفة في مباراة اﻷسيوطي والاتحادعلي المصريشهدت انطلاقة اﻷسبوع 21 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعادلين إيجابيين، حيث استهلت المرحلة بتعادل 1_1 بين اﻷسيوطي سبورت والاتحاد السكندري، و2_2 بين المقاولون العرب والنصر.تقدم النصر الضيوف بهدف في الدقي

المقاولون يخطف التعادل من النصر.. وأحداث مؤسفة في مباراة اﻷسيوطي والاتحاد



علي المصري



شهدت انطلاقة اﻷسبوع 21 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعادلين إيجابيين، حيث استهلت المرحلة بتعادل 1_1 بين اﻷسيوطي سبورت والاتحاد السكندري، و2_2 بين المقاولون العرب والنصر.

تقدم النصر الضيوف بهدف في الدقيقة 25، عن طريق فرانك ألفيس، قبل أن يتعادل طاهر محمد طاهر، للمقاولون العرب، في الدقيقة اﻷولي من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط اﻷول، قبل أن يتقدم محمود ربيع القط للنصر مجددًا، في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، وخطف حسام سلامة “باولو” نقطة ثمينة للمقاولون، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 30 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما ارتقى النصر للنقطة 14، وبقي في المركز السابع عشر بالجدول.

وافتتحت الجولة بتعادل الأسيوطي سبورت أمام ضيفه الاتحاد السكندري، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب الأسيوطي.

تقدم الاتحاد بهدف لاعب الوسط نور السيد في الدقيقة 33، وتعادل الأسيوطي بهدف في الدقيقة 90 سجله محمد رزق إمام من ركلة جزاء، وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة من جماهير الاتحاد، عقب احتساب ركلة الجزاء التي أسفرت عن هدف التعادل.

رفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما ارتفع رصيد الأسيوطي إلى 25 نقطة في المركز العاشر.