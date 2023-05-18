تظلمات سكن لكل المصريين 3.. 4 أسباب للرفض

ذكر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه تمّ مد فترة تقديم طلبات تظلمات «سكن لكل المصريين 3» ، للمواطنين غير المقبولين فئة منخفضي ومتوسطي الدخل، حتى يوم 25 من مايو، بدلًا من 18 مايو، لافتًا إلى أنَّ الهدف من ذلك إتاحة الفرصة الثانية لتلقي طلبات التظلم.

وتستعرض بوابة «المال نيوز» في السطور التالية، أسباب منع قبول طلبات تظلمات سكن لكل المصريين 3 .

أسباب عدم قبول تظلمات سكن لكل المصريين 3

1- أن يكون عمر المواطن المتقدم مخالف للقواعد السنية «أقل من 21 عامًا وأكبر من 50».

2- أن يكون المواطن المتقدم سبق له واستفاد من شقق صندوق الإسكان الاجتماعي.

3- أن يكون دخل المتقدم وهو أعزب أكثر من 6 آلاف جنيه.

4- أن يكون دخل المتقدم وهو متزوج أكثر من 8 آلاف هو وزوجته.

تقديم طلبات تظلمات سكن لكل المصريين 3

وأضاف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه يمكن للمتقدمين غير المقبولين في نتيجة سكن لكل المصريين 3، التقديم على التظلم من خلال الآتي ذكره:

– تقديم طلب التظلم من خلال الرابط التالي.

https://cservices.shmff.gov.eg/

– إدخال الرقم القومي.

– الضغط على نتائج الفرز لمعرفة موقف التقديم.

– الضغط على تقديم التظلم.

– في حالة عدم الانطباق بعد قراءة الأسباب الخاصة بذلك، يقوم العميل بتجهيز المستندات المطلوبة ورفعها في ملف PDF لا يزيد حجمه عن 2 ميجا.