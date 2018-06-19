تظلمات الرقابة المالية تؤكد صحة استبعاد العزب وفتح الله

المال- خاص أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء نتيجة فحص تظلمات المستبعدين من انتخابات شركة مصر المقاصة والإيداع المركزي، مؤكدة على صحة قراراها السابق باستبعاد 3 مرشحين. ونقل بيان صدر عن الهيئة اليوم عن القاضي خالد النشار - نائب رئيس هيئة الرقابة المالية قوله إن لجنة التظلمات المشكلة



المال- خاص

أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء نتيجة فحص تظلمات المستبعدين من انتخابات شركة مصر المقاصة والإيداع المركزي، مؤكدة على صحة قراراها السابق باستبعاد 3 مرشحين.

ونقل بيان صدر عن الهيئة اليوم عن القاضي خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية قوله إن لجنة التظلمات المشكلة بالقرار 688 لسنة 2018 بتاريخ 3/6/2018، برئاسته تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين ،إثنان منهما قٌدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار بإستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا.

وتابع: “تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعاد المرشحين لكون المتظلم الاول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لأحد الشركات الأعضاء بشركة الإيداع و القيد المركزي رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الامر المحظور عملا بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014”.

كما أن المتظلم الثانى محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة- كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات احترازية لمخالفات ارتكبتها – رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح وهو ما ينتفى فى شأن المتظلم.

وفيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب اشرف الضبع – أحد المُرشحين لرئاسة مجلس ادارة مصر المقاصة – ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية فى عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا.

وقد انتهت اللجنة إلى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح أشرف الضبع، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي – الحالي – بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أى شركة أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.

