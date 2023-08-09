تظلمات الثانوية العامة 2023.. نماذج الأسئلة والإجابات الرسمية وجدول امتحانات الدور الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج الأسئلة والإجابات الرسمية لامتحانات الثانوية العامة “2022- 2023” حيث ارتفعت معدلات البحث عبر محرك جوجل بين طلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، للاطلاع على الاجابات الرسمية قبل اللجوء لعمل تظلمات على نتائج الثانوية العامة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية العامة 2023 ونماذج الأسئلة والإجابات الرسمية وجدول امتحانات الدور الثاني

تظلمات الثانوية العامة 2023.. نماذج الأسئلة والإجابات

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج الأسئلة والإجابات الرسمية لامتحانات الثانوية العامة “2022- 2023”، عبر الرابط التالي: من هنا https://moe.gov.eg/ar/exam-model2022-2023.

ويتبع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم، الخطوات التالية للاطلاع على كراسة الإجابة، اولا طباعة نموذج الإجابة من موقع الوزارة فى المادة التي يتظلم فيها الطالب، والتوجه إلى الكنترول للاطلاع فى المواعيد التى تم تحديدها على موقع الوزارة.

تظلمات الثانوية العامة 2023.. لجنة متخصصة

وحددت الوزارة، موعد بدء الاطلاع من الساعة التاسعة صباحا، ويمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل الكنترول، كما يمنع اصطحاب معلم المادة، يسمح لولي الأمر بمرافقة الطالب أثناء الإطلاع، وتقوم الكنترولات، تسليم الطالب صورة من كراسة الإجابة فى المادة المتظلم فيها، التأكد من أنها كراسة الإجابة الخاصة بالطالب من خلال الكود الموجود.

كما يتم تسليم الطالب ورقة بيضاء لكتابة الملاحظات التى يراها فى كراسة الإجابة، و تسليم ورقة الملاحظات للمسؤول عن حجرة الاطلاع، وسيتم فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة من قبل الكنترول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه فى حالة ثبوت أحقية الطالب فى درجات زيادة يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة، يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب المتظلم إذا كان ناجح من الدور الأول.

موعد بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

مع إعلان نتيجة الثانوبة العامة ورسوب بعض الطلاب، حرص أولياء الأمور على معرفة موعد بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد إعلان وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتنشر بوابة “المال نيوز” جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وموعد بدء الامتحانات وانتهاءها.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بمصر والتعليم الفنى، عن موعد بداية امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2023، منوهاً أنه سوف يتم بدء امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة 2023 بداية من “يوم السبت” 19 أغسطس 2023.

واعتمد وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 الدور الأول يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، وبلغت نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 نحو حوالي 78.8%، بالإضافة لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في مصر موعد بدء تسجيل طلبات التظلمات للثانوية العامة 2023، منوها أنه بدءًا من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 تم فتح باب التظلمات للثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يوم السبت 19 أغسطس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

يوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.