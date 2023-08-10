تظلمات الثانوية العامة 2023.. رابط التقديم وموعد إعلان النتيجة

يترقب الطلاب وأولياء الأمور رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، مع ظهور نتيجة 3 ثانوي عام للتظلم على بعض المواد، وتظهر نتيجة التظلمات في الأيام المقبلة، وهو ما سيتم إعلانه إلكترونيًا في موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب غلق التقديم بتظلمات الثانوية العامة، والانتهاء من مراجعات البابل شيت الخاص بالطلبة المتظلمين ونموذج الإجابة المقابل بكود النسخة الاختبارية بالمادة المتظلم بها.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وكل ما تريد معرفته عن رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد إعلانها

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد إعلانها

بدأت مديريات وإدارات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، الفتح لباب تقديم طلبات تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 بداية من يوم الخميس الماضي الموافق 3 من أغسطس 2023، وذلك إلكترونياً من خلال الموقع التي أتاحته وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

يتقدم تلميذ الثانوية العامة الراغب بعمل الطلب للتظلم على نتائج الثانوية العامة 2023، من خلال الدخول على موقع التظلم على نتائج الثانوية العامة لعام 2023 الذي قد تم تفعيله بد من يوم الخميس الماضي الموافق 3 من أغسطس 2023، عبر الرابط التالى: من هنا.

خطوات عمل طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

تستعرض بوابة “المال نيوز” نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد إعلانها والرابط الرسمي لتقديم تظلم، وفيما يلي خطوات عمل طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 202

دفع رسوم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، من خلال حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري والبريد المصري.

ومن ثم القيام بالدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من هنا.

تسجيل الدخول من خلال البريد الموحد.

كتابة الرقم السري.

يتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.

وسيتم تحديد ميعاد الإطلاع على صورة في كراسة الإجابة الخاصة في المادة المتظلم عليها بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

ومن حق طالب الثانوية العامة القيام بالتقدم على أى عدد بالمواد التظلم فيها.

آخر موعد لتسجيل تظلمات الثانوية العامة 2023

سوف تستمر مرحلة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 لمدة 15 يومًا من تاريخ البدء، حيث ستنتهي مرحلة تقديم كافة طلبات التظلم على نتائج الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق يوم 17 أغسطس 2023.