تظلمات الثانوية العامة 2023.. الرابط والرسوم وخطوات التقديم

فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم 3 أغسطس، باب التظلمات إلكترونيا لطلاب 3 ثانوي، حيث سعى الطلاب لمعرفة لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2023، والقيام بالاطلاع على أوراق الإجابة والأسئلة.

تظلمات الثانوية العامة 2023 والرسوم.. لينك الموقع



وتستعرض بوابة المال نيوز” في هذه السطور رابط ورسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.

وبدأ منذ الساعات الأولى اليوم الخميس 3 أغسطس التظلمات على نتيجة الثانوية العامة وسيستمر لمدة أسبوعين.

لينك ورسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

بدأ التظلم على نتائج الثانوية العامة بالتقدم من هنا إلكترونيا من خلال موقع الوزارة، عقب سداد 200 جنيه عن كل مادة سيرغب الطالب فى التظلم عليها، وذلك يكون عبر منافذ فورى ومن خلال البريد المصري.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023



تخضع عملية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 لضوابط وقواعد محددة وهي:

تتم عملية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر لجنة النظام والمراقبة وتكون لمدة 15 يومًا ستبدأ من الساعة 9 صباحًا.

يحصل الطالب أو الطالبة على صورة ضوئية من أوراق الإجابة الخاصة به وأيضا نسخة من الإجابات النموذجية الخاصة الوزارة.

يطلع الطلاب على صورة ضوئية من كراسة إجابته وسيدون ملاحظاته بخط يده بداخل النموذج المعد لذلك.



كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقدم الطالب للتظلم على نتائج الثانوية العامة 2023 حق يكفله القانون، منوهة بأن التظلم لن ينقص من أي درجة من درجات الطالب، وقال إن يكون التظلم إن لم يضف درجات أعلى فهو لا ينتقص من المجموع الذي قد حصل عليه من شىء.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تسديد رسوم التظلمات من نتيجة شهادة الثانوية العامة 2023 وتكون على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري أو يكون التسديد من خلال البريد المصري.