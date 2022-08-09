تظلمات الثانوية العامة 2022.. رسوم ورابط تقديم الطلبات على موقع وزارة التربية والتعليم

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعلان جميع التفاصيل عن تظلمات الثانوية العامة 2022 حرصًا على مصلحة الطلاب، حيث بدأت الوزارة بتلقي تظلمات الثانوية العامة 2022 من خلال الرابط الذي حددته، وتستمر تظلمات الثانوية العامة 2022 خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 18 من الشهر ذاته، وتنشر بوابة «المال»، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لتظلمات الثانوية العامة 2022.

تظلمات الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 بـ 300 جنيه للمادة الواحدة، ويمكن للطالب استرداد تلك الرسوم في حالة تم تعديل الدرجات، إذ يتم إخطار الطالب بنتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022

ويتم إجراء تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الذي حددته وزارة التربية والتعليم، وهو:

https://tazalom.emis.gov.eg/

موقع تظلمات الثانوية العامة 2022

بعد قبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022 يتم اتباع التالي:

يحضر الطالب بمفرده إلى مقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره.

يمنع تمامًا اصطحاب مدرس المادة أثناء النظر في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرة أخرى.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

عند توجه الطالب للنظر في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 يتم مراعاة التالي:

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

يتم الاطلاع على صورة البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

موعد انتهاء تظلمات الثانوية العامة 2022

يتم غلق باب تظلمات الثانوية العامة 2022 يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، ويكون بذلك استمرت تظلمات الثانوية العامة 2022 لمدة 10 أيام.

تصريحات وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة 2022



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن امتحانات الثانوية العامة في الماضي كانت تقيس قدرة الطالب على حفظ المعلومة وليس فهمها.

وأضاف، أن الصدمة عند ولي الأمر كانت تتعلق بأنه اعتاد أن ابنه دائمًا من المتفوقين، ومن الصعب عليه تخيل أن ابنه يحقق 75% أو أقل.

واستطرد: «الامتحان مش معمول عشان أجيب 100%، لكن عشان أحدد مستوى الطلاب ونقدر نفرزهم، ولا يوجد شيء اسمه امتحان سهل وصعب».