سيـــاســة

تظاهرة لزوجات رجال الشرطة في فرنسا ترفع شعار«احترموهم»

احتجت عشرات النساء في فرنسا السبت، تأييدا للشرطة الفرنسية بعد تصاعد الاستياء في صفوف العاملين في وكالات إنفاذ القانون في البلاد بسبب ما يشعرون بأنه معاملة غير منصفة من الحكومة لرجال الشرطة بسبب العنصرية. وكان من بين النساء اللائي تظاهرن أمام…

المال - خاص 12:33 ص, الأحد, 28 يونيو 20 12:33 ص, الأحد, 28 يونيو 20

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احتجت عشرات النساء في فرنسا السبت، تأييدا للشرطة الفرنسية بعد تصاعد الاستياء في صفوف العاملين في وكالات إنفاذ القانون في البلاد بسبب ما يشعرون بأنه معاملة غير منصفة من الحكومة لرجال الشرطة بسبب العنصرية.

وكان من بين النساء اللائي تظاهرن أمام مقر الشرطة في باريس اليوم أعداد كبيرة من زوجات رجال الشرطة.، بحسب سكاي نيوز عربية.

رفعت إحداهن لافتة تضمنت رسالة لوزير الداخلية كريستوف كاستانير تقول “احترموا شرطتنا”.

ونظمت الشرطة الفرنسية احتجاجات يومية في بلدات ومدن في مختلف أنحاء فرنسا على محاولات الحكومة تغيير أساليبهم ومعاقبة رجال الشرطة المشتبه بأنهم عنصريون.

وتتهم اتحادات الشرطة الحكومة باتخاذ رجال الشرطة كباش فداء للمشاكل الاجتماعية عميقة الجذور في محاولة لدرء الغضب العام بعد أن أطلق موت الأمريكي الأسود جورج فلويد وهو في قبضة الشرطة الأمريكية احتجاجات في فرنسا خلال التعبير عن الغضب من عنف الشرطة والعنصرية في مختلف أنحاء العالم.

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بقلم المال - خاص

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