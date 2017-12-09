تظاهرة في باريس احتجاجًا على زيارة نتنياهو

رويترز شارك مئات النشطاء الموالون للفلسطينيين في مظاهرة بباريس، اليوم؛ احتجاجًا على الزيارة المقرَّرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرنسا، يوم الأحد.ورفع المحتجون أعلام فلسطين وصورًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكتوبًا عليها ”متواطئ“؛ لاستضافته نتنياهو بع

رويترز





شارك مئات النشطاء الموالون للفلسطينيين في مظاهرة بباريس، اليوم؛ احتجاجًا على الزيارة المقرَّرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرنسا، يوم الأحد.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين وصورًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكتوبًا عليها ”متواطئ“؛ لاستضافته نتنياهو بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، الذي رحب بقرار ترامب، مع ماكرون، يوم الأحد، قبل اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين.

وقالت فرنسا، يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة عزلت نفسها في الشرق الأوسط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، أن التحرك الأمريكي ”لا يتسق مع القانون الدولي“.