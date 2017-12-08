تظاهرات غاضبة فى الدول العربية ضد ترامب

اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة، تظاهرات غفيرة فى العديد من الدول العربية، خاصة فلسطين، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتظاهر آلاف الفلسطينين في قطاع غزة في مناطق مختلفة.

ووقعت مظاهرات مناهضة للحكومة الإسرائيلية في مناطق جباليا وبيت لاهيا الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، تظاهر مئات الفلسطينيين في عدة مواقع على طول حدود قطاع غزة، وبعضهم قاموا برشق قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا النار فى إطارات السيارات احتجاجا علي نقل السفارة الأمريكية إلي القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي السياق نفسه، تظاهر ما يقرب من 20 ألف شخص في عمان “الأردن” احتجاجا على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وفي تركيا ظهر الآلاف أمام مسجد الفاتح في أسطنبول، عاصمة تركيا، كما تجرى مظاهرات فى طهران عاصمة إيران ولبنان وتونس وأفغانستان وكشمير الهندية.

وفي مصر اندلعت تظاهرات بساحة الجامع الأزهر، اعتراضًا على قرار ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وكان “ترامب” قد أعلن الأربعاء، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ووصفه هذا التحرك بأنه “خطوة متأخرة جدا” من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.

وتعد القدس معضلة في صميم الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، إذ يعتبر الفلسطينيون أن القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.