تطوير 72 مكتبا تموينيا وتفعيل المتابعة إلكترونياً بالجيزة

الدالى لرؤساء الأحياء: "أنتم مسئولون عن نظافة محيط المدارس والمرور الدائم عليها"بدور إبراهيم :كشف المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة عن خطة لتطوير 72 مكتبا تموينيا وربطها بموقع إلكترونى تابع لوزارة التموين، لتسهيل الخدمات للمواطنين وتقليل التدخل البشرى على أن يتم تسليم بطاقات التموين الجديدة للمواط

الدالى لرؤساء الأحياء: “أنتم مسئولون عن نظافة محيط المدارس والمرور الدائم عليها”

بدور إبراهيم :

كشف المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة عن خطة لتطوير 72 مكتبا تموينيا وربطها بموقع إلكترونى تابع لوزارة التموين، لتسهيل الخدمات للمواطنين وتقليل التدخل البشرى على أن يتم تسليم بطاقات التموين الجديدة للمواطنين عن طريق مكاتب البريد .

وأكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة سعى المحافظة إلى تطوير الخدمات المقدمة لأهالى الجيزة وتفعيل منظومة إلكترونية لجهاز المتابعة الميدانية.

ولفت إلى أن منظومة المتابعة الإلكترونية من شأنها رفع مستوى الخدمات، خاصة النظافة والإشغالات والحدائق ومخالفات البناء وإعداد تقييم دائم للقيادات المحلية، و تقوم الفرق بالمرور اليومى وكشف المخالفة وإرسالها على الفور للمختص للتعامل معها ومرور فرق أخرى للتأكد من إزالة المخالفة .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار حملات نظافة محيط المدارس، وعدم تواجد أي قمامة أو مخلفات قائلاً : “أنتم مسئولون عن هذا وتنفيذه بكل دقة “.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه تمت إزالة 420 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال الشهر الماضى على مساحة 14 فدانا .

وكشف الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف عن تخصيص 280 قافلة دعوية شهرياً موزعة على جميع المناطق لمعالجة القضايا المهمة مثل محو الأمية وترسيخ القيم الوطنية، بالإضافة إلى محاضرات أسبوعية وورش عمل لتنمية النشاط الدعوى وتجديد الخطاب الدينى .

وأضافت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تسليم الكتب المدرسية للطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنسبة 100% والمرحلة الثانوية بنسبة 95% كما تم تسليم مدرسة الأحلام الابتدائية بالعمرانية 20 جهاز كمبيوتر منحة من الجامعة الألمانية.