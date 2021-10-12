«تطوير وسلامة الغذاء»: تحليل كافة السلع قبل تداولها بمنافذ التموين.. ونتعاون مع القطاع الخاص والفندقي (صور)

أجرت “المال” جولة داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي يعد مركزا إقليميا ومقره مدينة قها بمحافظة القليوبية، كما يعد العين الخبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف التأكد من صلاحية وجودة السلع والمنتجات التي يتم طرحها على البطاقات التموينية والمستفيد منها 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية.

وقال الدكتور مدحت بيومي رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء لـ”المال” خلال الجولة التي نظمها المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم تحليل جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المزروعة والمصنعة بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن متخذي القرار هم من لهم الحق في أن يصبح المركز جهة إلزامية لكل الشركات المنتجة للسلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في السوق المحلية والخارجية . إحدى وحدات معمل الميكرو

وأضاف بيومي أن المركز يضم عدد من القطاعات وهي التدريب والتصنيع ومعامل التحاليل، موضحَا أن الهدف من قطاع التدريب هو الاهتمام بالعامل البشري من خلال تقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلي طلبة كليات الزراعة، وطب علوم والصيدلية وطب بيطري و العلوم .

وتابع بيومي إنه تم البدء في التواصل مع الجامعات لبحث إبرام بروتوكولات لعمل تدريبات ودورات خاصة منها بسلامة الغذاء و السلامة و الصحة المهنية و تشغيل المعامل والميكروبيولوجي وتحاليل الزيوت والمنظفات والصابون ويتم إعطاء شهادة معتمدة ايزو من المعهد القومي للجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

تحليل انواع من الحبوب المتداولة في الاسواق

وأشار بيومي إلي أن المركز يضم قطاع التصنيع وهو عبارة عن وحدة تجارب تصنيعية من خلال مجمع صناعي مصغر داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء يضم وحدات تصنيعية مصغرة لكل انواع السلع التي يتم انتاجها من الزيوت والبطاطس والمعلبات وخلافه .

وأكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المركز له دور كبير في التأكد من نوعية السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة و فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي، وذلك حتي لا يتم تداول أي سلع ضارة أو غير مطابقة للمواصفات لحاملي البطاقات التموينية .

من جهته قال الدكتور خالد شعبان نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء لـ”المال” أن المركز تم تطويره وتحديثه طبقا للمواصفات العالمية وهو منشأ منذ عام 1985 وحدث تدهور في الأجهزة و في العامل البشري وكان بعيد عن الاهتمام حتي أتت الإدارة الجديدة منذ 3 سنوات وبدأ التطوير في البنية التحتية والاجهزة بأحدث المواصفات العالمية وتجهيز المكان بأجهزة تطابق المواصفات الأوروبية.

وأضاف شعبان أن الهدف من المركز هو تحليل سوق الغذاء في مصر، وذلك بداية من زراعتها في الارض وتصنيعها في المصنع حتي وصولها الي المستهلك، وكل معمل يوجد به أجهزة تكفي جميع التحاليل المطلوبة من خلال 10 أجهزة لإجراء تحاليل متبقيات الهرمونات والعقاقير الطبية وبدقة عالية وذلك طبقا للمواصفات الجديدة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية .

قطاع المجمع الصناعي المصغر داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء

وتابع شعبان إن المركز يقوم بتأهيل المنتج المحلي للتصدير إلي الأسواق الخارجية ومراقبة جودة المنتج المحلي وبالاخص الذي يتم طرحه على البطاقات التموينية والتي يحصل عليها 64 مليون مواطن .

وأوضح شعبان أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يضم 4 معامل رئيسية هي معمل الميكرو ، ومعمل المعادن الثقيلة، ومعمل الكيمياء ، ومعمل متبقيات المبيدات وكل معمل ينشق منه وحدات فرعية بإجمالي 10 معامل، لافتًا إلي أن المركز يعد إقليمي رئيسي على مستوي الجمهورية ، وسيتم عمل تغطية على مستوي الجمهورية من خلال وحدات تجميع عينات في محافظات الجمهورية وإرسالها الي المركز في مدينة قها .

وأشار إلي ان المركز يعتبر جهة تحليلية وليست جهة رقابية ، كما ان المركز بيقدم شهادة معتمدة بأن المنتج الغذائي الذي تم تحليله مطابق للمواصفات المصرية والاوروبية و المنتجات هي المياه والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والاسماك وكافة السلع الاستهلاكية الاخري من بقوليات وزيوت وذلك للتأكد من خلوها من الامراض .

وكشف شعبان أنه جار عمل بروتوكولات مع هيئة المواصفات والجودة ، وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات كما أن المركز يعتبر خدمي وهادف للربح والهدف تحليل المنتجات الغذائية والاستهلاكية للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين و نشتغل مع القطاع الخاص بفكرهم .

وأوضح شعبان أنه يتم التعاون مع القطاع الفندقي لتحليل كل ما هو يقدم للسائح من اغذية و حمامات سباحة وأدوات المائدة وجميع الاجهزة المستخدمة وتم التعاقد مع الفنادق في محافظات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة بعدد 25 فندق وذلك لتقييم ما يتم تقديمه للسائحين .

يشار إلي أن مركز تطوير وسلامة الغذاء تم افتتاحه بعد تطويره في نهاية سبتمبر الماضي بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.