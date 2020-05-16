تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح أمام مسجد العوام

تتضمن إعادة رفع كفاءة منطقة الكورنيش بمدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 مترًا مع الحفاظ على الشاطئ من التآكل بفعل أمواج البحر

بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح بالمنطقة المواجهة لمسجد العوام، والذى تشرف عليه مديرية الإسكان، فى إطار أعمال التطوير والتجميل التى تشهدها محافظة مطروح، استعدادا لموسم الصيف السياحى، مع متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتلك الأعمال.

وأوضح المهندس محمد الباهى، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن أعمال التطوير تتضمن إعادة رفع كفاءة منطقة الكورنيش بمدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 مترًا مع الحفاظ على الشاطئ من التآكل بفعل أمواج البحر، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تنفذ من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، وتحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، ومن خلال إحدى المكاتب الاستشارية الكبرى.

رفع كفاءة بيارات الصرف الصحي بمساكن عثمان

وفى سياق آخر، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح برفع كفاءة بيارات الصرف الصحى بمساكن عثمان أول مدخل طريق السلوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي، والاستماع لشكوى أهالي المساكن وتضررهم من طفح بيارات للصرف الصحى للعمارات.

وعلى الفور وجه محافظ مطروح للدكتور خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح بسرعة مراجعة شبكة صرف العمارات لصيانة ورفع كفاءة البيارات تيسيرا على المواطنين وحفاظا على البيئة والصحة العامة.