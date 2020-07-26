تطوير ميادين طلعت حرب والعتبة والأوبرا والعباسية ومصطفى كامل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تكليفات بتطوير ميادين طلعت حرب، والعتبة، ومصطفى كامل، والأوبرا، والعباسية، وإضاءتها على غرار ميدان التحرير.

قال محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إنه يتم العمل حاليًا على إعداد التصميمات اللازمة لإضاءة الميادين.

وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات لـ«المال» أن رئيس مجلس الوزراء كلَّف وزارة السياحة والآثار بمتابعة تطوير الميادين بالتنسيق مع مجموعة العمل المكلفة بتطور ميدان التحرير.

وقال إنه تم عقد اجتماع مع التنسيق الحضارى ووزارة الإسكان فى حضور وزارة الآثار للاتفاق على التصميمات.

يشار إلى أن شركة الصوت والضوء قامت بتنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاثة أشهر.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصرى بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفى المفتوح، وإضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام، شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.

من ناحية أخرى، قال عبدالعزيز إن الإقبال على عروض الصوت والضوء التى تنظمها بدأت التحسن الفترة الماضية، وارتفعت الأعداد من 10 – 15 فردًا يوميًا إلى 70 فردًا فى الوقت الحالي.

وقامت «الصوت والضوء» بإعادة تشغيل عروضها اعتبارًا من الشهر الحالى بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أشهر، فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات حائجة فيروس كورونا.

وكشف عبد العزيز أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح بقيمة 17.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى 2019/2020، مقارنة بحوالى 9.6 مليون فى 2018/2019 ، رغم تداعيات كورونا.

وأكد رئيس الصوت والضوء أن الأرباح ناتجة عن السياسة التسويقية التى قامت بها، ومن بينها عقود الدفع المقدم للتذاكر، بعد التعاقد مع 8 شركات سياحية لبيع تذاكر بحوالى 13.5 مليون جنيه.

وبموجب عقود الدفع المقدم تمنح الصوت والضوء عملاءها خصومات فى شكل تذاكر إضافية مجانية.

وقال «عبد العزيز» إن الشركة قامت أيضًا باستحداث مجموعة من اللوائح والقواعد للرعاية الإعلامية والحفلات، ما أسهم فى جذب مزيد من الإيرادات والعملاء.