تطوير منظومة التحكيم وتطبيق القانون.. الخطيب يسرد 4 مطالب من الأهلي للجبلاية

انتقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سوء الإدارة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، في الملف الخاص بلجنة التحكيم وأداء الحكام المصريين خلال الفترة الأخيرة.

وقال الخطيب، خلال الفيديو المُسجل والمُذاع عبر قناة النادي الأهلي: مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية أكدوا لنا أن الوضع التحكيمي سيتحسن بشكل كبير ولكن كل هذا كلام فقط ولم نجد أي رد فعل ولذلك اتخذنا القرارات التي أعلنها عنها.

ورصد الخطيب الفارق بين الكاف والجبلاية، حيث قال: أشكر الاتحاد الإفريقي ورئيسة لأنه بعدما عقدنا مؤتمرًا لتوضيح موقفنا خرج رئيس الاتحاد الإفريقي وأعلن تقديره لموقفنا وغير نظام البطولة، ولكن ماذا فعل اتحاد كرة القدم بعدما أعلنا موقفنا ومطالبنا منه؟

وتابع: اللجنة المشكلة من وزارة الرياضة للتحقيق مع اتحاد الكرة في أزمة خطاب ملعب النهائي لم توضح أي شيء لنا حتى الآن.

وطالب الخطيب خلال حديثه من اتحاد الكرة ما يلي:

أطالب اتحاد الكرة بالإعلان بكل شفايفة عن جميع الخطابات الخاصة بالأندية بما فيها من منع من القيد وعقوبات

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