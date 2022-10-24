«تطوير مصر و«Benchmark» يطلقان مؤتمر التعليم الدولي القائم على التكنولوجيا

انطلقت مؤخرًا فعاليات مؤتمر تصميم التعلّم بنظام الـSTEAM والتعليم القائم على التكنولوجيا، والذي تنظمه كل من شركة “Benchmark Education”، وشركة تطوير مصر، على مدار يوم كامل.

ويستعرض المؤتمر آخر المستجدات والاتجاهات في مجال التعليم. وكان التركيز الرئيسي على الـSTEM وSTEAM وSTREAM من خلال تصميم التعلم والتعليم القائم على التكنولوجيا، لتزويد المدرسين بالأدوات المناسبة والتكنولوجيا وآخر الاستراتيجيات التعليمية والشهادات المعتمدة دوليًا، وجلب خبراء دوليين في هذا المجال.

يقدم للحضور شهادة معترف بها من أفضل المؤسسات الدولية لاعتماد التطوير المهني المستمر

وفضلًا عن ذلك أتاح المؤتمر إمكانية حصول الحضور على شهادة التطوير المهني المستمر المعتمدة بعدد ساعات الحضور، وهي شهادة معتمدة دوليًا من منصة التدريب والتطوير المهني المستمر CPD.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بأحدث الطرق والحلول التعليمية التكنولوجية الحديثة كالتعرف على أساسيات التكنولوجيا الرقمية وأنظمة الروبوت وغيرها من الأنظمة التي يتم من خلالها استخدام الألعاب كوسيلة للتعليم.

ويأتي ذلك من خلال إتاحة الفرصة للحضور بالمشاركة بعدد من المحاضرات وجلسات النقاش وورش العمل التي يديرها مجموعة من أفضل الاستشاريين والمدربين العالميين بمجال التعليم.

الرشيدى: نسخر مجهودنا لتطوير التعليم

وفي سياق ذلك، قالت جيهان الرشيدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Benchmark Education ومالكة مدارس نارمر: “منذ بداية شركة Benchmark Education، نسعى إلى تسخير جميع مجهوداتنا لتطوير نظام تعليمى وتدريبى عالى الجودة يوفر المهارات اللازمة للمعلمين والكوادر الفنية بالمنظومة التعليمية على حد سواء، من أجل منحهم القدرة على التفكير بشكل إبداعي وتمكينهم تقنيًا، للمساهمة فى إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

فلسفة تصميم التعلّم الجديدة تقوم على إدماج المهارات الحياتية فى العملية التعليمية والاعتماد على التكنولوجيا في تيسير العملية التعليمية.

أضافت الرشيدي: “نهدف إلى أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لكافة العاملين بقطاع التعليم للتعرف على تقنيات التعليم والحصول على تدريبات وشهادات دولية تمكنهم من الالتحاق بجميع الفرص الوظيفية بمختلف أنحاء العالم ككوادر فنية باعتمادات دولية، فضلًا عن تزويدهم بكل ما هو مستحدث فى مجالات تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة.

واعتمدت “Benchmark Education” مؤسسات دولية عديدة مثل “Middle States Association”، و”Cognia” (أدفانسد إد سابقًا)، حيث تعاوننا مع مؤسسات تعليمية دولية مختلفة أخرى لتطبيق خبراتنا في إدارة المدارس والتعليم على مدار 55 عامًا لتقديم نهج جديد في تدريب وتطوير مهارات المعلم وتحقيق معايير تعليم عالمية في مصر والشرق الأوسط.

شلبي: التعليم وريادة الأعمال جزء من استراتيجية تطوير مصر

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أنه: “لطالما كان التعليم وريادة الأعمال في شركة تطوير مصر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث نؤمن بأنهما محفزان حيويان نحو مستقبل مستدام وشامل.

ولهذا السبب، اتخذنا في أوائل عام 2018 قرارًا بجعل التعليم هو النواة الأساسية التي يقوم عليها مشروعنا متعدد الاستخدامات “Bloomfields” في القاهرة الجديدة، والذي تم تصميمه ليصبح أول “College Town” في مصر والذي سيتضمن منطقة تعليمية في قلبه مع وجود رؤية خاصة للمساهمة بشكل فعال في تحسين المناخ التعليمي وبيئة ريادة الأعمال ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف شلبي “ولهذا، عقدنا شراكة مع مؤسسات تعليمية محلية ودولية رائدة مثل Benchmark Education وغيرها من المؤسسات التي تشاركنا نفس الرؤية والقيم المتعلقة بإحداث طفرة في مجال التعليم بهدف دعم قادة المستقبل الذين سيدفعون مصر نحو التنمية والازدهار”.

وأضاف: “ستستمر كل من شركة تطوير مصر وشركة Benchmark Education في التعاون بهدف خلق العديد من الفرص لضمان التنوع في التعليم وسبل التعلم عن طريق خلق منظومة متكاملة تضمن: قيادة المشهد التعليمي في مصر، التأكيد علي مسؤولياتنا تجاه البيئة والمجتمع ككل، وأخيرًا إتاحة الفرص للمدرسين والطلبة على مستوى المنطقة للوصول إلى متحدثين عالميين في هذا المجال”.

يحظي مؤتمر تصميم التعلّم بنظام الـ STEAM والتعليم القائم على التكنولوجيا بدعم كبير من كبرى المؤسسات التعليمية في مصر والعالم ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد نيو جيرسي للتكنولوجيا (NJIT)، ومجلس الشرق الأدنى وجنوب آسيا للمدارس الخارجية، ومؤسسة التطوير المهني المستمر.

وحصلت Benchmark Education على العديد من شهادات الاعتماد والشراكات العالمية، وكان آخرها اعتماد مؤسسة الCPD للتطوير المهني المستمر، وهي جهة معترف بها دوليًا لتقديم خدمات التدريب والتطوير المهني المستمر لجميع الراغبين من المعلمين والكوادر التعليمية المختلفة من مديري المدارس وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وتسعى “Benchmark Education” إلى التوسع بخدماتها في العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة داخل مصر، من خلال تقديم نموذج مرن يلبي احتياجات كافة المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في توفير مؤسسات تعليمية متميزة بمشروعاتهم المختلفة. هذا بالإضافة إلى المساهمة بقوة فى تطوير منظومة التعليم بمصر والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أنه تم تأسيس أكاديمية “بنش مارك” لتدريب المعلمين، ورؤساء الأقسام، ومديري المدرسة وبشكل متكامل وفي مختلف النظم التعليمية، سواء في ال IGCSE أو البكالوريا الدولية (IB) أو الدبلومة الأمريكية أو منهج التعليم المصري الحكومي (وقريبًا المنهج الفرنسي والألماني أيضًا).

وتم منحهم رخصة تعليمية معتمدة من مؤسسة الCPD، والمسئولة عن اعتماد أفضل المدارس والجامعات في العالم، مثل جامعة أكسفورد، وجامعة نيويورك، وجامعة كامبريدج، وحتى جامعة كينجز كوليدج.