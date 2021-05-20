تطوير مصر: مساهمتنا فى منصة بلومفيلدز التعليمية لن تقل عن 51%

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن نسبة مساهمة شركته فى رأسمال المنصة التعليمية بمشروع بلومفيلدز ما زالت تحت الدراسة ولكن فى الغالب ستكون فى حدود 51% وسيتم الكشف عنها بشكل كامل بعد الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، مع امكانية أن تزيد الى 60% أيضاً .

وأوضح شلبى خلال لقاءه فى برنامج CEO Level على قناة المال تي في مع حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال ، أن المفاوضات الاولية تشير لرغبة بعض المستثمرين فى الانضمام لشركة الجامعات بدلاً من المدارس او العكس، ولكن الاولوية هنا ستكون للمستثمر الراغب فى المساهمة بكل المحفظة .

وأشار شلبى إلى أن تطوير مصر تملك 415 فدان فى مستقبل سيتى منها 325 فدان مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل، و 90 فدان للانشطة التعليمية، متابعاً : فكرتنا الاساسية فى المنطقة الأخيرة، اجراء تنمية عمرانية قائمة على الانشطة التعليمية، باعتبار ان الجامعة والمدارس ستكون قلب المشروع، وبعدها يتم جذب السكان مثلما يحدث فى الاسواق العالمية أو حتى تجربة الجامعة الامريكية بالسوق المحلية فى القاهرة الجديدة

وأكمل : منذ 4 سنوات والشركة تخطط لكيفية جذب جامعات امريكية للتواجد فى مصر فى ظل تواجد أكثر من جامعة اوروبية، وبعد صدور التشريعات المنظمة لانشاء فروع للجامعات الاجنبية فى مصر، تم السير فى المشروع وخاطبنا اكثر من جهة للعمل فى السوق المصرية، وبالفعل تم التوصل لاتفاق مع مسئولى جامعة نيو جيرسى للتكنولوجيا الامريكية والتى كانت ترغب أيضاً فى انشاء فرع فى مصر .

تم الاتفاق على انشاء عدة كليات فى مجالات المعلومات الطبية، ادارة الاعمال، الهندسة المعارية ، ادارة التنفيذ فى المشروعات، و هندسة التصنيع، وستقام الجامعة على 16 فدان لاستيعاب 3300 طالب من الشرق الاوسط وافريقيا، وستبدأ العمل فى شهر سبتمبر 2023 على أن يكتمل الفرع بالكامل فى نفش الشهر من عام 2027 .

كما تم التعاقد مع مدارس كينجز العريقة فى انجلترا، وتم الاتفاق على تدريس المنهجين الانجليزى والامريكى، وسيتم الانشاء على 14 فدان بطاقة 3000 طالب تفتتح مرحلتها الاولى فى سبتمبر 2023، بجانب الاتفاق مع مدارس نارمز امريكان كوليدج على انشاء مدرسة ايضاً بطاقة 1800 طالب على مساحة 6 فدان

وأشار إلى ان المرحلة الاولى من استثمارات المنصة التعليمية تقارب 3.3 مليار جنيه، فى حين تبلغ كامل استثمارات المنصة نحو 10 مليار جنيه ، وبسبب التكلفة المرتفعة للمشروع فضلنا الابتعاد عن التمويل البنكى وتعاونا مع مستشار مالى هما البنك التجارى الدولى وشركة كوليرز للاستشارات ، بهدف اجراء دراسة جدوى للمشروع وجذب مستثمرين ومساهمين من صناديق الاستثمار ورجال الاعمال ، للانضمام للمنصة وتوفير التمويل المطلوب .

وتطرق إلى انه سيتم انشاء شركة نشاط تعليمى تساهم فيها شركة تطوير مصر بجاب باقى المستثمرين الراغبين فى الانضمام للتحالف كل وفقاً لحصته التى سيتم الاتفاق عليها طبقا لدراسات الجدوى والتى يجرى العمل عليها

وأوضح أن الشركة نظمت مؤتمراً صحفياً وذلك قبل بداية شهر رمضان الماضى، للاعلان عن تفاصيل المنصة ، ولكن الترويج كان محدودا فى الفترة الماضية للطبيعة الهادئة فى المنطقة خلال الشهر الكريم، فيما سيبدأ العمل فيه بجدية خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه من المستهدف اغلاق التمويل قبل نهاية العام الجارى .

تأسست تطوير مصر عام 2014، وتمكنت خلال فترة زمنية قصيرة ان تأخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق اهداف طموحة من خلال إنشاء مجتمعات جديدة فى انحاء مختلفة مثل العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة

وتملك حالياً 4 مشروعات عمرانية متكاملة اقتصادياً وعمرانياً، بمدن الجلالة بالعين السخنة، رأس الحكمة بالساحل الشمالى، الضبعة بالساحل الشمالى ومدينة مستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم إطلاق مشروع المونت جلالة فى عام 2015 بمنطقه جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.5 مليون متر مربع (525 فدانًا) باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، بخلاف الاستثمارات الفندقية، عدد وحدات المشروع حوالى 10 الاف متضمنة أكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 190 شقة فندقية، وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة للتسليم.

وتم إطلاق مشروع فوكا باى عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، ويشغل مساحة مليون متر مربع (220 فدانًا) بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات الفندقية، يحتوى على 2500 وحدة متضمنة أكثر من 380 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 610 شقة فندقية، تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2019 وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة أخرى فى المرحلة الثانية للتسليم.

واستكمالا لنجاحها فى فوكا باى، وقامت تطوير مصر بإطلاق مشروع «دي- باى» فى عام 2021 بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى، وذلك بالتعاون مع شركة كيان للتنمية العقارية، يمتد المشروع على مساحة 845 ألف متر مربع (200 فدان) باستثمارات أولية تتجاوز 7 مليارات جنيه.

وتم إطلاق مشروع بلومفيلدز عام 2018 فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، هو مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتوى على 10700 وحدة ويقام على مساحة 415 فدانً (1.7 مليون متر مربع) مقسمة الى اجزاء سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية على مساحة 325 فدانًا بقيمة استثمارية 28 مليار جنيه، وتقام المنطقة التعليمية على مساحة 90 فدان.