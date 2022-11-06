«تطوير مصر» فى قمة المناخ كشريك استراتيجي لفعاليات ميثاق للأمم المتحدة

تشارك شركة تطوير مصر العقارية في قمة المناخ COP 27، كشريك استراتيجي للميثاق العالمي للأمم المتحدة – الشبكة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص “تطوير مصر” على دعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفي ضوء استراتيجية الشركة لبناء مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة.

وقد انضمت تطوير مصر إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة – الشبكة المصرية Network Egypt UN Global Compact .

والميثاق العالمي للأمم المتحدة هو مبادرة تابعة للأمم المتحدة تم الإعلان عنها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان عام 1999، وتم إطلاقه عام 2000.

ويعد أكبر مبادرة على مستوى العالم تستهدف العمل على تشجيع القطاع الخاص على تبني وتطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية فيما يقوم به من أعمال من أجل ترسيخ مفهوم الاستثمار المسئول، حيث يقوم بتعميم عشرة مبادئ رئيسية منبثقة من أربعة محاور عمل هي حقوق الانسان والبيئة والعمالة ومحاربة الفساد، إضافة إلى تشجيع الشركات وتحفيز الإجراءات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

آلية عمل الشيكات الدولية للميثاق

تعمل الشبكات الدولية للميثاق ومن بينها مصر على على تحقيق أهدافها من خلال بناء قدرات القطاع الخاص لتمكينه من تطبيق إجراءات الحوكمة السليمة وتبنى سياسات وبرامج مسئولة نحو المجتمع، واتخاذ الإجراءات ووضع السياسات التي تعكس الالتزام بالمحافظة على البيئة وكذلك وضع آليات ونظم تدعم بيئة عمل جاذبة غير متحيزة ومحفزة للنمو

بالإضافة إلى تمكين الشركات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال بناء القدرات ووضع الآليات والسياسات والدعوة الى تغيير حوار مفتوح بين قطاعات الدولة للعمل على إيجاد حلول قد تتضمن تغيير فى السياسات العامة إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية وتوفير التعلم من النظراء.

ومن المقرر أن تعلن تطوير مصر، خلال فعاليات قمة المناخ، عن الانضمام لعدة مبادرات أطلقها الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية.

جلسات مغلقة فى القمة

كما من المقرر أن تشارك في عدد من الاجتماعات والجلسات المغلقة التي ينظمها الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتدور الجلسات حول عدد كبير من الموضوعات بما في ذلك تغير المناخ، وكيفية الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتطوير مصر، إن الشركة حرصت على المشاركة بفعاليات قمة المناخ COP 27 من خلال هذه الشراكة لأهمية الحدث في وضع حلول علمية وعملية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة

شلبي : أهمية إبراز جهود الشركة فى تطبيق معايير الاستدامة

كما أنه يمثل فرصة لإبراز جهود الشركة في تطبيق معايير الاستدامة على جميع الأصعدة متضمنة مقرات الشركة ومشروعاتها المختلفة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتوفير حياة صحية للسكان، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة والتي تضمن خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقالت ولاء الحسيني الرئيس التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، إن الشبكة المصرية لديها عدد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر.

الحسيني : تطوير مصر أحد أكبر الشركات الواعدة والداعمة للاستدامة فى الاقتصاد المصرى

وتستهدف إحداث تأثير قابل للقياس إضافة غلى عقد ورش عمل لبناء قدرات القطاع الخاص فى مجال قياس البصمة الكربونية على أسس علمية وذلك لتمكين القطاع الخاص لتحقيق المرونة المطلوبة للتعامل مع أجندة المناخ.

وأضافت أن إدراك الشركات لأهمية توطين مبادئ العمل المسئول داخل أنظمتها فى ازدياد مستمر نتيجة زيادة الوعي والإيمان بأنه لا توجد خيارات أخرى لمستقبل افضل، ولهذا فإننا نسعد بشراكة تطوير مصر كأحد أكبر الشركات الواعدة والداعمة للاستدامة فى الاقتصاد المصرى.