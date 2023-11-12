تطوير مصر: ضرورة وجود رأي عام محفز للشركات المصرية لتتجه للاستثمار بالسوق السعودية

أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، على أهمية وجود رأي عام داعم يشجع الشركات المصرية على الاستثمار في السوق السعودية.

وأوضح شلبي، خلال الجلسة الثانية بعنوان: “شركات بحثت عن فرص خارجية” في مؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم الأحد، أن السعودية قد سبقتنا في بناء منظومة متكاملة للتطوير العقاري وتمتعت بتمويل عقاري وسكني متميز.

وتابع: “بالتالي يجب أن تتعلم الشركات المصرية من تجارب الدول الأخرى، وتستفيد من وجهات نظرها، وعلى الشركات العقارية أن تلعب دورها في تنمية القطاع، ولكنه أشار إلى أهمية وجود رؤية عامة تدعم هذه الخطوة”.

وأعرب شلبي عن فخره وتقديره للشركات المصرية التي تعمل في السوق السعودية، مؤكدًا رغبته في المنافسة على المستوى الإقليمي، وتوسيع الشراكات لتشمل دول العالم، مع الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز العائد لصالح مصر.

وأشار إلى أن وجود الشركات المصرية في السوق السعودية سيسهم في زيادة المبيعات لعملائها هناك، وأنه سيتم توضيح آلية البيع بالدولار بناءً على الفروقات في الأسعار عند الحديث عن مشروعات في مصر والسعودية.

وقال شلبي إن قوة اقتصادنا ستؤثر بشكل كبير على السياسة العالمية، حيث أن اقتصادنا القوي سيسهم في تعزيز تأثيرنا وقوتنا في المشهد العالمي.