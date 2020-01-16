«تطوير مصر»: ضخ 500 مليون جنيه في «بلوم فيلدز» خلال 2020

قال المهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر أنها تستهدف ضخ 500 مليون جنيه في الأعمال الإنشائية بمشروعها “بلوم فيلدز” في مدينة المستقبل خلال 2020.

وأضاف شلبي في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن تطوير تستهدف الاعلان عن مشروع جديد بالساحل الشمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، يليه آخر في الشيخ زايد خلال الربع الأخير.

صورة لمشروع بلومفيلذز بمدينة المستقبل

6,2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2019

وأشار الي أن الشركة حققت خلال العام الماضي 2019 حجم مبيعات تعاقدية تصل إلي نحو 6.2 مليار جنيه بواقع 2000 وحدة سكنية “280 ألف متر مسطح بيعي” بجميع المشروعات بزيادة 200 مليون جنيه عن المستهدف.

ولفت إلي أن تطوير مصر تستهدف خلال العام الجاري، حجم مبيعات تعاقدية تصل إلي نحو 6 مليارات جنيه بمشروعاتها القائمة بالفعل.

الإهتمام بالمشروعات غير السكنية

وتابع: أن المشروعات غير السكنية كالمدارس الدولية والفنادق والجامعة، ستكون صاحبة النصيب الأكبر خلال 2020، لافتا الي سيتم العمل علي استخراج القرار الجمهوري للجامعة المزمع تاسيسها في بلوم فيلد، وكذلك موافقات المدارس الدولية بإعتبارها فرص استثمارية.

وأضاف ان الشركة تدرس عروض شراكة مع مستثمرين وصناديق، مشيرا الي أنه هناك اقبال كبير من المستثمرين الاجانب علي الاستثمار في القطاع التعليمى.