«تطوير مصر» تنوى رفع قيمة قرضها المعبرى من «العربى الأفريقي» إلى 500 مليون جنيه

تنوى شركة «تطوير مصر» زيادة قيمة القرض المعبرى الذى حصلت عليه من البنك العربى الأفريقى الدولى من 240 إلى 500 مليون جنيه، فى ضوء بعض التسهيلات الأخيرة من «المركزى».

قال المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن البنك المركزى كان يشترط موافقته قبل منح أى تمويل تفوق قيمته 250 مليون جنيه لشركات؛ ومؤخرا تزايدت أنباء حول رفع تلك القيمة إلى 500 مليون.

وتابع، فى تصريحات خاصة لـ«المال»: سنتواصل مع البنك العربى الأفريقى للاستفادة من تلك التيسيرات وزيادة قيمة القرض المعبرى إلى 500 مليون جنيه، على أن يتم توظيفها فى استكمال إنشاءات مشروعى «بلومفيلدز» مستقبل سيتى، و«إلمونت الجلالة».

وأوضح شلبى أن شركته تقدمت منذ فترة بطلب لبنوك «الأهلى» و«مصر» و«العربى الأفريقى الدولى»، لاقتراض 3.5 مليار جنيه، لتمويل إنشاءات مشروعى «بلومفيلدز» و«إلمونت الجلالة»، وبالفعل حصلت على موافقات نهائية للحصول على القرض من التحالف البنكى؛ ويتبقى فقط مراجعة التمويل من جانب البنك المركزى.

وتوقع العضو المنتدب لشركة تطوير مصر؛ صدور الموافقات النهائية من البنوك خلال العام الجارى، فى إطار خطة الشركة لتعزيز الملاءة المالية وتسريع وتيرة الإنشاءات لتتناسب مع المبيعات المحققة.

وتأسست «تطوير مصر» عام 2014، وتمتلك محفظة أراضٍ بأكثر من 5.8 مليون متر مربع، وتعمل على زيادتها بإطلاق مشروعات إضافية بمنطقة غرب القاهرة، وبالتحديد فى منطقة الشيخ زايد.

شلبى: استمرار الأعمال الإنشائية فى 400 وحدة بمشروع «فوكا باى» الساحل الشمالى

وأوضح شلبى، على هامش جولة صحفية لمشروع «فوكا باى» أمس؛ أن الشركة مازالت مستمرة فى أعمال إنشاء 400 وحدة، فيما تم الانتهاء من تقنين أوضاع وترخيص باقى وحدات المرحلتين الثانية والثالثة، وسيتم بناؤها تمهيداً لتسليمها فى الصيف المقبل.

ويقام مشروع «فوكا باى» على مساحة 220 فدانا بمنطقة رأس الحكمة، ويضم 2500 وحدة، بإجمالى استثمارات يبلغ نحو 4 مليارات جنيه، ويضم مبانى تجارية وإدارية ومطاعم، بجانب 4 فنادق تشمل شققا وغرفا فندقية.

وكانت «تطوير مصر» أعلنت مطلع العام الجارى عن خطتها لتسليم 1500 وحدة سكنية بمشروعات «إلمونت جلالة العين السخنة»، و«فوكا باى الساحل الشمالى»، و«بلومفيلدز مستقبل سيتى»، تزامنًا مع طرح مراحل بيعية أخرى لتوسيع قاعدة العملاء، بجانب ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه مقسمة بين المشروعات.