«تطوير مصر» تطلق مرحلة جديدة فى مشروع «ريفرز الشيخ زايد»

أعلنت شركة تطوير مصر العقارية إطلاق “Riverside ” في مشروع ريفرز بمدينة الشيخ زايد الجديدة على مساحة 30 فدانًا.

وتضم وحدات سكنية تتنوع بين شقق سكنية ودوبلكسات بمساحات مختلفة، وتتميز بكونها منطقة منفصلة ومسورة ليتمتع ساكنيها بالخصوصية، وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.

تتنوع الشقق السكنية بين غرفتين وثلاثة غرف بمساحات تتراوح من 120 إلى 160 متر مربع، كما تتنوع الدوبلكسات بين ثلاثة واربعة غرف بمساحات تتراوح من 220 إلى 235 متر مربع

كما يتوافر ب “Riverside- By Rivers ” حمامات سباحة ومساحات خضراء ومسطحات مائية ومساحات عامة بحسب بيان صحفي للشركة.

موقع مميز

ويأتي ذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده مشروع “ريفرز” بمدينة الشيخ زايد الجديدة، والذي يمتد على مساحة 100 فدان بموقع استراتيجي يقع على بعد دقائق قليلة من الطرق والمحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي مما يسهل الوصول إليه من مختلف الوجهات

ويتميز المشروع باحتوائه علي جزء كبير من المساحات الخضراء والمسطحات المائية ليضمن لكل وحدة في المشروع إطلالة على المناظر الطبيعية عبر تصميم فريد للأنهار المتشابكة مع الحدائق المركزية، وتصميم هندسي حديث للوحدات يتماشى مع العمارة المعاصرة، علاوة على ذلك يتوافر بالمشروع مركز تجاري يضم مطاعم ومحلات

مكونات هامة

كما يحتوي علي clubhouse، وصالة للألعاب الرياضية، مع تخصيص ممرات لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.

ويعد “ريفرز” أحدث مشروعات شركة تطوير مصر في قطاع السكن الدائم، و أول مشروع للشركة بغرب القاهرة وبالتحديد بمدينة الشيخ زايد الجديدة

انتشار جغرافي

نجحت “تطوير مصر” في التواجد بجميع الوجهات العقارية الرئيسية في مصر؛ لتوفر لعملائها تنوعًا يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة

ويعزز من ريادة الشركة في السوق العقاري المصري بعد وضع بصمتها في شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط.