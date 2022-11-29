«تطوير مصر» تطلق «ريفرز» غرب القاهرة على 100 فدان

تواصل شركة «تطوير مصر» توسعاتها فى السوق المصرية، عبر إطلاق «ريفرز» غرب القاهرة خلال نوفمبر الجارى ليصبح بذلك خامس مشروعاتها العقارية المتكاملة.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن مساحة المشروع تصل إلى 100 فدان ويقع بمنطقة الشيخ زايد الجديدة غرب القاهرة بنظام الشراكة مع أحد مالكى الأرض.

ويقع “ريفرز” فى زايد الجديدة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ويضم أكثر من 700 وحدة، وتبلغ المساحة البنائية ما يفوق 150 ألف متر، ونسبة المبانى تلامس %16 فقط من إجمالى الأرض.

ويشمل المشروع فيلات منفصلة ومتجاورة و”توين هاوس” و”كلوب هاوس” وحدائق مركزية، ومركز تجارى ومطاعم ومحلات، وممرات للمشى والدراجات بمساحات تتراوح بين 180 و350 متراً مربعاً.

وتأسست «تطوير مصر» عام 2014 وتتجاوز استثماراتها الكلية فى السوق المحلية 57 مليار جنيه، ووصل عدد وحداتها لأكثر من 25 ألفا، وتعدت محفظة العملاء حوالى 10500 أسرة ، بقيمة مبيعات تعاقدية قاربت 30 مليارا وكانت تبحث منذ عدة سنوات اختراق غرب القاهرة.

وأعلنت الشركة مطلع 2022 عن خطتها لتسليم 1500 وحدة سكنية خلال العام الجارى بمشروعات «المونت جلالة العين السخنة»، و«فوكا باى الساحل الشمالى»، و«بلومفيلدز مستقبل سيتى القاهرة الجديدة» تزامنًا مع طرح مراحل بيعية أخرى لتوسيع قاعدة العملاء، بجانب ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه مقسمة بين المشروعات.

وبحسب “أحمد شلبى” الرئيس التنفيذى للشركة، تستهدف تطوير مصر خلال السنوات المقبلة الوصول بعدد الوحدات المسلمة إلى حوالى 2000 سنويًّا، وتطور حاليا 4 مشروعات كبرى بخلاف “ريفرز” فى مراحل تخطيط متنوعة هى: «المونت جلالة» العين السخنة على مساحة 545 فدانا، و«فوكا باى» فى الساحل الشمالى على 220 فدانا، و«بلومفيلدز» وهو مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى «مستقبل سيتى» ويُقام على مساحة 415 فدانا ويتضمن 90 فدانا مخصصا ليصبح منطقة تعليمية، بخلاف «دى باى» الساحل على 200 فدان.