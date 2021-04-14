«تطوير مصر» تطلق المرحلة الأولى لمنطقة بلومفيلدز التعليمية باستثمارات 3.2 مليار جنيه

تواصل شركة تطوير مصر تحقيق قفزات نوعية مسبوقة فى مجال التنمية العمرانية، وهذه المرة من خلال إطلاق منطقة تعليمية متكاملة على مساحة 90 فدان، فى مشروعها بلومفيلدز بمدينة المستقبل بعد استقطاب جامعات ومدارس دولية رائدة، كما أسندت لتحالف البنك التجارى الدولى CIB وشركة كوليرز إنترناشيونال مهام إعداد دراسة جدوى للمنطقة والترويج لها لدى المستثمرين.

واحتفلت تطوير مصر مؤخراً بالتطورات الخاصة بالمنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتى، بجانب تناول كيفية جذب صناديق الاستثمار لالمشروع، وسط حضور دبلوماسى قوى من السفارتين الامريكية والبريطانية.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن إجمالى استثمارات المرحلة الأولى بالجزء التعليمى فى مشروع «بلومفيلدز» تبلغ 3.2 مليار جنيه، وتقع على مساحة 36 فدان.

وأوضح شلبى خلال المؤتمر الصحف، أن إجمالى استثمارات الجزء التعليمى بالمشروع تبلغ 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الجزء التعليمى يقع على مساحة 90 فدان ويتم تطويره خلال 10 سنوات.

2 مليار جنيه تكلفة تأسيس «NJIT» على مساحة 16 فداناً وبطاقة 3300 طالب

وتابع أن نيو جيرسى للتكنولوجيا الامريكية NJIT ستقع على مساحة 16 فدان ومساحة بنائية تقدر ل 40 ألف متر، وتبلغ اجمالى استثماراتها 2 مليار جنيه، وتبدأ عملها سبتمبر 2023، بسعة طلابية 3300 طالب.

وعن الكيانات المشاركة فى المرحلة الأولى، فهى جامعة نيو جيرسى للتكنولوجيا والذى سيضم تخصصات فى كلية المعلوماتية الطبية، كلية إدارة الأعمال، كلية الهندسة المعمارية، كلية تكنولوجيا الخرسانة، كلية الهندسة المدنية، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية تكنولوجيا إدارة البناء، وكلية تكنولوجيا هندسة التصنيع.

وأشار إلى أنه بالنسبة لفرع كنجز كوليدج البريطانية، ستقوم كينجز كوليدج بتقديم مدرستين على مساحة 14 فدان، واحدة تعمل بنظام تعليم بريطانى والأخرى بنظام تعليم امريكى، يسعة طلابية إجمالية للمدرستين حوالى 3000 طالب وتبدأ كينجز كوليدج عملها فى سبتمبر 2023 باستثمارات 800 مليون جنيه، بمساحة بنائية تقارب 28 ألف متر.

وتبلغ استثمارات الجزء الخاص بمدرسة نارمر أمريكان كوليدج 400 مليون جنيه على مساحة 6 أفدنة وتضم 1800 طالب وتبدأ عملها فى سبتمبر 2023، بمساحة بنائية 21 ألف متر، مؤكدا أنه مع اكتمال تنمية الجزء التعليمى بالمشروع على مساحة 90 فدان ستصبح أكبر منطقة تعليمية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا.

الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن المرحلة الأولى تكتمل ما بين عامى 2026 و2027.

ومشروع بلومفيلدز هو مشروع متعدد الاستخدامات يقع فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، يقام على مساحة 415 فدان مقسمة بين جزء سكنى وتجارى وإدارى وترفيهى على مساحة 325 فدان، وجزء أخر مخصص لإنشاء منطقة تعليمية على مساحة 90 فدان، تشمل العديد من الكيانات التعليمية الدولية القائمة على فكر ريادة الاعمال بما فى ذلك عدة جامعات ومدارس دولية من الحضانة حتى الصفوف الثانوية.

ولاستكمال المنطقة التعليمية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، تعاونت تطوير مصر مع البنك التجارى الدولى CIB وشركة كوليرز إنترناشيونال لإعداد دراسة جدوى للمنطقة التعليمية والترويج لها لدى المستثمرين وصناديق الاستثمارية العاملين فى مجال التعليم وريادة الاعمال من خلال وضع معايير لاختيار أفضل المستثمرين بناءً على خبرات المؤسستين الواسعة فى مجال الاستثمار البنكى.

وفى سياق متصل، قال شلبى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه حتى الان لم يتم تأمين أيه مبالغ من مستثمرين لصالح المرحلة الأولى المنصة المرتقبة ولكن تم انهاء النسبة الأكبر من المستندات اللازمة وتوقيع العقود ليتم بعدها الترويج بالتعاون مع التحالف الاستشارى.

وأوضح أن التصور الأول لتأسيس المنصة سيكون بإنشاء مجموعة شركات متخصصة لكل جامعة أو مدرسة فى المنطقة التعليمية مع اتاحة الفرصة للمستثمر بشراء حصة تمثل نسبة فى كل شركة او حصة منفصلة فقط.

وأشار الى ان الترويج الأولى للفكرة لدى المستثمرين أظهر اهتماماً لافتاً وشهية مفتوحة للمشاركة فى تمويل المنصة والاهتمام بقطاع التعليم فى مصر، وهو ما ظهر فى الدراسات المعدة من جانب التجارى الدولى وكوليرز بجانب الشركاء من الجامعة والمدارس.

ولفت الى أن الشركة تركز على اجراء تجربة نجاح فى المرحلة الأولى، والنجاح فى جذب المستثمرين وبدء اول خطوات الانشاءات، وسيتم بعدها الحديث عن دراسات المرحلة الثانية.

ورأى أن تواجد قيادات السفارتين الامريكية والبريطانية خلال حفل إطلاق المنصة قد يشجع المستثمرين للمضى قدما فى المشاركة فى المشروع، كما قد يعجل من اطلاق المرحلة الثانية، موضحاً أن المرحلة الاولى تم بدء تخطيطها منذ منتصف عام 2016.

وتطرق لعقده لقاء مع مسئولى السفارة البريطانية والذين اكدوا وجود طلب حقيقى من الجامعات البريطانية لأنشاء فروع لها فى مصر، وهو ما تحاول تطوير تنفيذه من خلال التواصل معهم لإمكانية الاستفادة من هذا الطلب.

وقال شلبى إن السوق المصرية بحاجة شديدة لمزيد من المدارس والجامعات حتى لو حدث تكرار فى التخصصات المطروحة.

وأشار الى ان مساهمة تطوير مصر فى المنصة الجديدة ستكون عبر حصة عينية بشكل أول تتمثل فى قيمة الأرض بجانب دورها فى جذب شركاء النجاح، وفى مرحلة لاحقة سيتم دراسة المساهمة بشكل نقدى أو الاكتفاء بالحصة العينية.

واكد أن تطوير مصر تفكر جدياً فى تكرار تجربة المنصة التعليمية والمشروعات المتكاملة فى منطقة غرب القاهرة، من خلال الحصول على ارض بمساحات كبيرة، لتنفيذ مشروع عمرانى متعدد الاستخدامات يضم مناطق سكنية وتعليمية وتجارية وإدارية وترفيهية.

وعن اداء الشركة خلال العام الجارى، فقد وصف الاداء بالجيد والمتماشى مع التوقعات سواء فى المبيعات او حركة الانشاءات.

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال العام الحالى ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه فى مختلف المشروعات، سواء «إلمونت جلالة» أو «بلومفيلدز» أو «فوكا باي»، بجانب استهداف مبيعات بقيمة 8 مليار جنيه.

تأسست تطوير مصر عام 2014، وتمكنت خلال فترة زمنية قصيرة ان تأخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق اهداف طموحة من خلال إنشاء مجتمعات جديدة فى انحاء مختلفة مثل العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، وتملك حالياً 4 مشروعات عمرانية متكاملة اقتصادياً وعمرانياً، بمدن الجلالة بالعين السخنة، رأس الحكمة بالساحل الشمالى، الضبعة بالساحل الشمالى ومدينة مستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم إطلاق مشروع المونت جلالة فى عام 2015 بمنطقه جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.5 مليون متر مربع (525 فدانًا) باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، بخلاف الاستثمارات الفندقية، عدد وحدات المشروع حوالى 10 الاف متضمنة أكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 190 شقة فندقية، وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة للتسليم.

وتم إطلاق مشروع فوكا باى عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، ويشغل مساحة مليون متر مربع (220 فدانًا) بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات الفندقية، يحتوى على 2500 وحدة متضمنة أكثر من 380 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 610 شقة فندقية، تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2019 وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة أخرى فى المرحلة الثانية للتسليم.

واستكمالا لنجاحها فى فوكا باى، وقامت تطوير مصر بإطلاق مشروع «دي- باى» فى عام 2021 بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى، وذلك بالتعاون مع شركة كيان للتنمية العقارية، يمتد المشروع على مساحة 845 ألف متر مربع (200 فدان) باستثمارات أولية تتجاوز 7 مليارات جنيه.

وتم إطلاق مشروع بلومفيلدز عام 2018 فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، هو مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتوى على 10700 وحدة ويقام على مساحة 415 فدانً (1.7 مليون متر مربع) مقسمة الى اجزاء سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية على مساحة 325 فدانًا بقيمة استثمارية 28 مليار جنيه، وتقام المنطقة التعليمية على مساحة 90 فدان.