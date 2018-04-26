تطوير مصر تضخ 52 مليار جنيه فى 3 مشروعات حتى 2027

■ شلبي: رصد 3 مليارات العام الجارى .. وتوجه نحو الاستثمار فى الخدمات التعليمية بدور إبراهيم تستهدف شركة تطوير مصر ضخ حوالى 52 مليار جنيه حتى 2027، فى مشروعاتها «ألمونت جلالة» العين السخنة، و«فوكا باى» الساحل الشمالى، و«بلوم فيلز»…

■ شلبي: رصد 3 مليارات العام الجارى .. وتوجه نحو الاستثمار فى الخدمات التعليمية



بدور إبراهيم



تستهدف شركة تطوير مصر ضخ حوالى 52 مليار جنيه حتى 2027، فى مشروعاتها «ألمونت جلالة» العين السخنة، و«فوكا باى» الساحل الشمالى، و«بلوم فيلز» بمستقبل سيتى .

قال أحمد شلبى الرئيس التنفيذ للشركة فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن تلك الاستثمارات لا تشمل تكلفة الخدمات الفندقية والترفيهية، التى سيتم تنفيذها بالمشروعات الثلاث، مشيرا إلى العمل على الانتهاء من تطوير «فوكا باي» خلال 3 سنوات.

ولفت إلى ارتفاع حجم استثمارات «ألمونت جلالة»، عقب تعويم الجنيه، من 10 إلى 16 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تسليم المرحلة الأولى خلال 2019.

ويقع «ألمونت جلالة» على 2.2 مليون متر بالعين السخنة، وتستهدف الشركة من خلاله تنفيذ حوالى 8000 وحدة.

وأوضح أن الاستثمارات الإجمالية لمشروع فوكا باى، تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه، ويشمل حوالى 1600 وحدة، بينما تبلغ استثمارات “بلوم فيلز” الإجمالية حوالى 33 مليار جنيه، على 415 فداناً، بمستقبل سيتى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، بواقع 2 مليار جنيه فى مشروع «مونت الجلالة»، ومليار فى مشروع فوكا باى، فيما تعد استثمارات «بلوم فيلز» قليلة نسبياً، لأنها ستقتصر على رسوم التراخيص، وإعداد الرسومات الهندسية والتخطيطية للمشروع.

وأضاف أن «تطوير مصر» تركز حالياً على تنمية استثماراتها الموجهة إلى المشروعات القومية الكبرى، مثل الخدمات التعليمية، كما تستهدف جذب جامعات دولية تمثل إضافة للسوق وتعمل على إحداث تغيير فى المنظومة ككل.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لخلق فكر معمارى جديد فى كل مشروع تحصل عليه، وذلك وفقاً لاحتياجات السوق ومتطلبات العملاء، كما تقوم عند تنفيذ الخدمات، بالبحث عن ما تفتقده كل منطقة ويحتاجه العميل، وعلى سبيل المثال فإن العين السخنة تفتقد الخدمات، والمطاعم، والأنشطة، وهو ما دفع الشركة لجعل «المونت جلالة» متعدد الاستخدامات ليضم فنادق، ومطاعم، وكافتريات، وجزء إدارى، وأخر تعليمى، وترفيهي.

ولفت إلى أن «تطوير مصر» ملتزمة بسداد أقساط الأرض لهيئة التنمية السياحية بالدولار، وفقا لسعر البنك المركزى وقت السداد، بما حملها أعباء كبرى، خاصة بعد التعويم.

وأوضح أنه من المخطط تنفيذ مصاعد إلكترونية، ومواصلات داخلية، وبحيرات صناعية، داخل مشروعها بهضبة الجلالة، تعمل عليها شركة كريستال لاجونز العالمية.