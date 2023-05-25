«تطوير مصر» تشارك في ملتقى استراتيجيات الاستثمار مع «أدير العالمية» في الرياض

شاركت شركة “تطوير مصر” في عدة فعاليات بالمملكة العربية السعودية، أولها ملتقى “أدير العالمية ” تحت عنوان “استراتيجيات الاستثمار الناجح في السعودية ومصر والمملكة المتحدة”، المقام بالعاصمة السعودية “الرياض” بمشاركة عدد من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والخدمات المصرفية في السعودية ومصر والمملكة المتحدة.

يهدف الملتقى إلى ربط ثلاث أسواق هامة في مجال العقارات، وهي مصر والسعودية والمملكة المتحدة، بهدف نشر الوعي والتعرف على متطلبات كل سوق وتقريب وجهات النظر ومناقشة استراتيجيات الاستثمار الناجحة.

وخلال الملتقى استعرض الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، خريطة الاستثمار في مصر وما يكمن فيها من فرص جاذبة للمستثمرين الأجانب والصناديق السيادية، كما ناقش سبل تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري سواء في مصر أو في المملكة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين من خلال دمج الخبرات المصرية – السعودية، مؤكداً أن الاستثمار في السوق السعودية هو أحد سبل تصدير العقار لأن من شأنه جذب العملة الصعبة لمصر.

كما أعلنت تطوير مصر مشاركتها فى النسخة التاسعة من معرض عقارات النيل المقام في مدينة الرياض في الفترة من 25-27 مايو الحالي، للترويج لمشروعات الشركة المختلفة وما تقدمه من منتجات وفرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية.

وعلى هامش اليوم الأول من معرض عقارات النيل، يتلقى الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر وعدد من ممثلي شركات التطوير العقاري المصرية بوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل لمناقشة سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بملف التطوير العقاري وتصدير العقار في البلدين.