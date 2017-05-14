تطوير مصر تشارك في احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للـSMEs

شاركت شركة تطوير مصر في الاحتفال بتطبيق قرار الأمم المتحدة والذي ينص على تحديد يوم 27 يونيو من كل عام كيوم عالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “SMEs”، وذلك تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور أحمد شلبي- الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ونائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة – كلمة فى قمة المجلس الدولي للأعمال الصغيرة بالأمم المتحدة يوم 11 مايو، والتى عقدت للاحتفال بتطبيق قرار الأمم المتحدة، والذي ينص على تحديد يوم 27 يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تحدثت فى المؤتمر سحر نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمد عرفان – رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأيمن الطرابيشي- المدير التنفيذي للمجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة.

وأكد شلبي، خلال كلمته، الدور الهام الذي تلعبه شركة تطوير مصر في استقدام الجامعات الدولية للسوق المصرية، خاصة الجامعات التي تركز على ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف شلبي: “يتمثل هدفنا في عقد شراكات مع تلك المؤسسات العلمية المرموقة بما يتيح لنا تأسيس جامعة عالمية متخصصة على أرض مصر تركز على تخريج جيل جديد من رواد الأعمال” وكجزء من الخدمات المبتكرة التي تقدمها، ستكون تلك الجامعة هي الأولى من نوعها في مصر التي توفر تعليماً راقياً طبقاً لأفضل المستويات العالمية بحيث تدور موضوعاته الرئيسية حول الابتكار ومناهج ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الناشئة من خلال عدة كليات متخصصة.

وقال إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات العالمية الملحة للتنمية وكذلك محركاً أساسياً لحركة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف في أي دولة، حيث تقدم تلك المشروعات وظيفتين من كل 3 وظائف جديدة على مستوى العالم.

وأوضح أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف تبلغ 45%، بالإضافة لمساهمتها بنسبة 33% من الناتج القومي في الاقتصاديات الناشئة، بل إن هذه النسبة تمثل فقط مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.



وأكد أنه مع إضافة مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الدخل القومي، نجد أن هذه النسبة تقفز إلى 70% في بعض الأسواق الناشئة، والأهم من ذلك أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى احتياج العالم لحوالي 600 مليون وظيفة جديدة خلال الـ 15 عاماً القادمة، خاصة في آسيا وأفريقيا حيث من المتوقع أن يتم تقديم معظمها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام مضى تقدم المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة بطلب رسمي لتحديد يوم عالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقّع على هذا الطلب العديد من الشخصيات منهم د. سحر نصر والمهندس نجيب ساويرس ود.أيمن الطرابيشي ود. أحمد شلبي. بعد ذلك قامت بعثة الأرجنتين في الأمم المتحدة بصياغة القرار الذي تم تقديمه ومناقشته من قِبل الدول الأعضاء. وقد دعم القرار 45 دولة عضو في الأمم المتحدة يمثلون أكثر من 5 مليارات نسمة.