«تطوير مصر» تسند أعمال مقاولات بقيمة 1.5 مليار جنيه لشركة الخرافي ناشيونال لتنفيذ مشروع المونت الجلالة

أعلنت شركة تطوير مصر عن توقيع اتفاقية مع شركة “الخرافي ناشيونال” لإسناد أعمال مقاولات بمشروع المونت الجلالة بمدينة العين السخنة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمراحل المشروع المختلفة.

يأتي ذلك في ظل تزايد الطلب على مشروع المونت الجلالة لما ينفرد به من موقع إستراتيجي بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات القومية الكبرى، وتصميم مميز على ساحل البحر الأحمر يتيح لكل الوحدات رؤية متميزة أما للبحر أو الكريستال لاجون وجبال البحر الأحمر، كما يأتي ذلك في ضوء ثقة “تطوير مصر” بالاقتصاد المصري، مما شجعها لضخ استثمارات ضخمة لزيادة الناتج القومي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقع على الاتفاقية كل من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، والمهندس ايليا صابر، المدير التنفيذي لشركة “الخرافي ناشيونال”، بحضور المهندس باهر أيوب, نائب أول الرئيس والرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة شركة شركة تطوير مصر، وعدد من قيادات ومسئولي الشركتين.

أبرزها مرحلة “فيا”.. تنفيذ أعمال إنشائية ضخمة بمراحل مشروع المونت الجلالة المختلفة

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة “الخرافي ناشيونال” تنفيذ أعمال إنشائية ضخمة بمراحل مشروع المونت الجلالة المختلفة أبرزها: مرحلة “فيا” التي تمتد على مساحة 16 فدانًا وتتميز بطراز معماري فريد يضاهي الجزر اليونانية وأسلوب إنشائي وهندسي يشبه جزيرة سانتوريني الشهيرة وتضم 504 وحدات تطل جميعها على مياه البحر الأحمر الساحرة، وثلاث مراحل من منطقة “مايستا” والتي تعتبر أعلى نقطة في المشروع على ارتفاع 210 أمتار فوق سطح البحر مما يوفر أجواء مناخية رائعة وإطلالة ساحرة على البحر، كما تحاط هذه المنطقة بسور خاص لمنح الخصوصية لسكانها.

كما تتضمن الاتفاقية بدء أعمال تنفيذ مرحلة “سيستيانا” التي تعتبر من أكثر المراحل الحصرية والفاخرة في المونت جلالة ، تقام على مساحة 13.5 فدان تضم 58 وحدة فقط بين فيلات وتوين هاوس بمساحات متنوعة من 205 حتى 500 متر مربع بارتفاع عن سطح البحر يتراوح بين 98-128 مترا، وتطل كل الوحدات على البحر والكريستال لاجون، كما تضم “كلوب هاوس” وحمام سباحة ومنطقة ألعاب للأطفال ، وهي أيضا مرحلة مسورة داخل المشروع .

وقال الدكتور أحمد شلبي, الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن إدارة الشركة اختارت إسناد أضخم عقد مقاولات في تاريخ “تطوير مصر” لشركة “الخرافي ناشيونال”؛ بهدف زيادة معدلات تسليم الوحدات لعملائها من 1500 إلى 2000 وحدة سنويًا ”

من جانبه، قال المهندس إيليا صابر, المدير التنفيذي لشركة الخرافي ناشيونال، إن إطار التعاون مع شركة تطوير مصر يفتح أفاقاً جديدة ويعد إضافة بناءة للشركتين مما سينعكس بالتأكيد على تقدم ونجاح المشروع والذي يعد خطوة في طريق التعاون المستمر والناجح في المستقبل. كما أكد على إنهاء الأعمال الموكلة لشركة الخرافي ناشيونال وإنجازها طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها وهذا لما للشركة من قدرات ضخمة وموارد وكفاءات أهلتها دائما لإنجاز المشاريع القومية والعملاقة بمعدلات تنفيذ قياسية وجودة عالمية .

ويقع مشروع المونت الجلالة بمنطقة جبال الجلالة بالعين السخنة على مساحة 2.2 مليون متر مربع (535 فدانًا)، ويضم المشروع 10 آلاف وحدة متضمنة عددًا من الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى عدد من الفنادق العالمية.

ويتمتع المشروع بموقع متميز في العين السخنة وقريب من العاصمة الإدارية ومن محور قناة السويس ومن مدينة الجلالة والتي أصبحت نقطة التنمية في شرق مصر، وتم نحت المشروع بأكمله في جبال الجلالة بتصاميم مستوحاة من مدينة بورتوفينو بإيطاليا، كما يحتوي المشروع على أول كريستال لاجون مقامة على الجبل في العالم، ويضم «Base Camp» وهو منتجع جبلي لتسلق الجبال تم إنشاؤه من قبل المتسلق والمغامر الشهير عمر سمرة، وبدأ تشغيله تجريبيًا إضافة إلى أنشطة تجارية وترفيهية عديدة، كما يتم دراسة إنشاء مشروعات إدارية وتعليمية كجزء من المشروع في المراحل المتقدمة.