«تطوير مصر» تستهدف تسليم 2000 وحدة فى «إلمونت جلالة» و«فوكا باى» و«بلومفيلدز»

الإسراع بوتيرة الإنشاءات لمواجهة موجة التضخم العالمية والارتفاع المتزايد بمواد البناء

تخطط شركة تطوير مصر العقارية لتسليم 2000 وحدة سكنية خلال العام الجارى بمشروعات إلمونت جلالة العين السخنة وفوكا باى الساحل الشمالى وبلومفيلدز مستقبل سيتى القاهرة الجديدة، تزامناً مع طرح مراحل بيعية أخرى لتوسيع قاعدة العملاء.

وأعلنت تطوير مصر فى بيان صحفى أنها تخطط خلال العام الجارى لتنفيذ عدة محاور استراتيجية منها إطلاق عدة مراحل بيعية جديدة فى المشروعات المختلفة لتوسيع قاعدة العملاء، بجانب ضخ استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه مقسمة بين المشروعات.

وتخطط تطوير مصر خلال 2022 للإسراع بوتيرة الاعمال الإنشائية داخل المواقع المختلفة لمواجهة موجة التضخم العالمية والارتفاع المتزايد فى أسعار مواد البناء بالإضافة الى تطلعها إلى تحقيق إنجازات أكبر فيما يتعلق بالتسليم والتشغيل للاجزاء السكنية والغير سكنية المختلفة بالمشروعات.

وتستهدف الشركة أن تصل بعدد الوحدات المسلمة الى حوالى 2000 وحدة سكنية سنوياً ، بخلاف تشغيل المرحلة الثانية من مشروع فوكا باى شاملة الكريستال لاجون خلال موسم الصيف المقبل، وتستهدف التشغيل الكامل للمرحلة الاولى من مشروع المونت جلالة شاملة اول كريستال لاجون على الجبل فى العالم الى جانب تشغيل المرحلة الاولى من الشاطئ خلال النصف الثانى من عام 2022.

وتعتزم تطوير مصر البدء فى تسليم اولى مراحل الشق السكنى من مشروع بلومفيلدز فى مستقبل سيتى بحلول نهاية العام، مع تشغيل بعض المكونات التجارية بالمشروعات المختلفة.

ومن ضمن الخطط المستقبلية لتطوير مصر يأتى الاستمرار فى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع الشركات ومقدمى الخدمات الأفضل فى مجالهم عالمياً ومحلياً للتأكيد على استراتيجيتها الخاصة ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة وسعيدة وذكية توفر جودة حياة للعملاء.

اتجاه لزيادة محفظة الأراضى وإطلاق المزيد من المشروعات فى مناطق مختلفة

مشروع المونت جلالة

وتتطلع تطوير مصر لزيادة محفظة أراضى الشركة والاستمرار فى استراتيجيات التوسع عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات فى مناطق جغرافية مختلفة وجديدة، وستعلن عن التفاصيل النهائية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك.

وتستهدف تطوير مصر تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليارات جنيه مقسمة بين المشروعات الأربعة وهى ألمونت جلالة وبلومفيلدز وفوكا باى ودى باى.

وانتقلت تطوير مصر للحديث عن الأعمال المنفذة خلال العام الماضى والتى وصفتها بإنها «سنة إنجازات» بعدما أطلقت خلال الربع الأول من عام 2021 ، احدث مشروعاتها تحت اسم «دى باى» فى منطقة الضبعة بالساحل الشمالى، بمساحة إجمالية حوالى 200 فدان، واستثمارات كلية تقرب من 7 مليارات جنيه.

كما أعلنت خلال النصف الأول من عام 2021 عن تدشين المرحلة الاولى من المنطقة التعليمية على مساحة 90 فدانا بمشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، وتم توقيع 3 عقود بقيمة استثمارية تتجاوز 3.2 مليار جنيه لانشاء فرع لجامعة نيو جيرسى للتكنولوجيا الامريكية (NJIT) ومدرستين لكينجز كوليدج إنجلترا ومدرستين لنارمر امريكان كوليدج.

وللوصول لأجمالى الاستثمارات المتوقعة للمنطقة التعليمية والمقدرة بإجمالى 10 مليار جنيه ، عقدت تطوير مصر شراكة مع البنك التجارى الدولى CIB وشركة كوليرز انترناشونال لترويج المنطقة التعليمية لدى المستثمرين وصناديق الاستثمارية العاملين فى مجال التعليم وريادة الاعمال.

الشركة تخطط لاستثمار 3 مليارات جنيه خلال 2022 وتحقيق مبيعات تقارب 8 مليارات

وخلال النصف الأول من العام الماضى حققت تطوير مصر مبيعات تعاقدية تتجاوز 3.7 مليار جنيه من أصل 8 مليارات المخططة للعام كله، وهذه تعتبر أعلى مبيعات حققتها الشركة خلال 6 أشهر منذ تأسيسها.

كما استطاعت تطوير مصر خلال 2021 التشغيل المبدئى للمرحلة الاولى من مشروع المونت جلالة خلال النصف الثانى من العام، كما بدأت التشغيل الناجح لمشروع فوكا باى خلال صيف 2021 للعام الثالث على التوالى وافتتحت مطعم ستانلي

وووقعت تطوير مصر اتفاقية تعاون مع «هواوى تكنولوجيز» لتوفير منظومة ذكية متكاملة لمشروعات الشركة تستهدف تحسين جودة حياة العملاء، كما تم تسليم 1200 وحدة سكنية فى مشروعى المونت جلالة وفوكا باى بحلول نهاية عام 2021.

وخلال العام السابق ضخت تطوير مصر استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه مقسمة بواقع، المونت جلالة 2 مليار جنيه، فوكا باى 500 مليون ، بلومفيلدز 500 مليون.

وحققت الشركة %100 من مستهدفات عام 2021 وتتمثل فى مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليار جنية مقسمة بين المشروعات الأربعة المملوكة لتطوير مصر.

وتأسست «تطوير مصر» عام 2014، ويتولى أحمد شلبى مهام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة ،وتصل استثماراتها الكلية فى السوق المحلية نحو 57 مليار جنيه، بمحفظة أراضى أكثر من 5.8 مليون متر مربع، وعدد الوحدات الكلية أكثر من 25 ألف وحدة، ومحفظة عملاء تقارب 10 آلاف أسرة، بقيمة مبيعات تعاقدية أكثر من 28 مليار جنيه، وبلغت المساحة البنائية المباعة نحو 1.4 مليون متر.