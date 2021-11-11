«تطوير مصر» تستهدف استثمار 2 مليار جنيه بفنادق «إلمونت جلالة السخنة»

تستهدف شركة تطوير مصر العقارية استثمار 2 مليار جنيه لإنشاء عدة فنادق فى مشروع إلمونت جلالة بالعين السخنة.

قال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إنها تخطط لإنشاء 9 فنادق من النوعية المتوسطة فى مشروع إلمونت جلالة تبدأها بخمسة بطاقة 300 غرفة فى المرحلة الأولى، يعقبها أربعة أخرى كمرحلة ثانية بطاقة 700 غرفة.

وأكد خلال جولة صحفية فى موقع إلمونت جلالة أمس بحضور «المال» أن الشركة حصلت على موافقات حكومية متعددة لتطوير الشاطئ المطل على المشروع بطول 1.3 كيلومتر، عبر إقامة أعمال خشبية، ومن المخطط ضخ استثمارات بنحو 1.1 مليار جنيه بها؛ على أن يكون جاهزا للتشغيل منتصف العام المقبل.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مساحات كبيرة من بحيرات الكريستال لاجون وقد بلغت تكلفتها الاستثمارية 250 مليون جنيه.

وأكد أن المشروع يتضمن 10 آلاف وحدة سكنية منها 4 آلاف بالمرحلة الأولى، تم تنفيذ النسبة الأكبر منها والباقى بالمرحلة الثانية؛ كما تم ضخ نحو 6 مليارات جنيه فى المشروع مند بدء العمل به فى عام 2015 حتى الآن.

وأفاد بأنه سيتم إطلاق وحدات جديدة فى المشروع تحت اسم مارينا بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه.

شلبي: ارتفاع مرتقب فى التكاليف خلال العام القادم بنسبة تقارب 30%

ويقام مشروع إلمونت جلالة على مساحة 525 فدانًا بمدينة العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه ويضم نحو 10 آلاف وحدة.

وأكد شلبى أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع تكاليف الإنشاء بنسبة مابين 20 إلى %30 بما يؤكد أن التكلفة الإجمالية للمشروع قد تفوق 20 مليار جنيه.

ويحتوى المشروع على أول «كريستال لاجون» مقامة على الجبل فى العالم ويضم «Base Camp» وهو منتجع جبلى لتسلق الجبال، وذلك فضلا عن الأنشطة التجارية والترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر إنه جارٍ تسليم المرحلة الأولى من المشروع وتم التشغيل المبدئى له فى النصف الأول من العام الحالى.

وكان شلبى قد قال سابقا لـ«المال»، إن شركة تطوير مصر تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 8 مليارات جنيه، كما أعلن عن نجاحها فى تحقيق 3.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وتُعد هذه أعلى مبيعات حققتها الشركة خلال 6 أشهر منذ تأسيسها.

وأكد أن تطوير مصر تخطط لضخ 3 مليارات جنيه فى مشروعات الشركة موزعة بين مليارى جنيه فى إلمونت جلالة، و500 مليون فى فوكا باى، و500 مليون فى بلومفيلدز.

وتابع: ندرس عروضا تمويلية من بعض البنوك الحكومية والخاصة لتوفير تمويل مشترك لصالح شركة تطوير مصر، لدعم التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، وهما إلمونت جلالة بالعين السخنة، وبلومفيلدز بمستقبل سيتى.

وأوضح أن الشركة تستهدف تسليم نحو 1200 وحدة بين مشروعى «فوكا باى» و«إلمونت جلالة» بواقع 500 فى «فوكا باى»، و700 فى «إلمونت جلالة»، بحلول نهاية العام الجارى.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية لشركة تطوير مصر حوالى 57 مليار جنيه للشق السكنى فقط، وتمتلك محفظة أراضٍ تبلغ أكثر من 5.8 مليون متر مربع تضم أكثر من 25 ألف وحدة.