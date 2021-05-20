تطوير مصر تركز على المكونات غير السكنية وتدرس إنشاء منطقة طيبة

قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إنها تخطط بقوة حالياً للتحضير للنشاط التجارى الادارى فى مشروع البلومفيلدز بمستقبل سيتى، لتتكامل تلك الاراضى مع محفظة التعليم التى أطلقتها مؤخراً ، وسيتم عرض اخر المستجدات مطلع العام القادم .

وأوضح شلبى عبر برنامج CEO Level على قناة المال تي في مع حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال ، ان تطوير مصر أعلنت منذ سنوات عن وجود 3 أهداف رئيسية، أبرزها التركيز على المشروعات غير السكنية وهو ما تم فى المنصة التعليمية بمشروع مستقبل سيتى مع التوسع فيه بقوة خلال السنوات القادمة .

وتابع : اشتغلنا بقوة على تلك الفكرة، وبالفعل تعتبر المنصة التعليمية أول منتجاتها، وكان هناك خطة لاصدار محفظة فندقية ولكن تم ارجاءها لحين تحسن ظروف السياحة العالمية، وستخرج تلك الفكرة في الوقت المناسب .

وأطلقت مؤخراً تطوير مصر مشروع انشاء منصة تعليمية متكاملة على مساحة 90 فدان فى مشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتى، باستثمارات اجمالية 10 مليار جنيه، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منها 3.3 مليار جنيه

وتم التعاون مع البنك التجارى الدولى CIB وشركة كوليرز إنترناشيونال لإعداد دراسة جدوى للمنطقة والترويج لها لدى المستثمرين وصناديق الاستثمارية العاملين فى مجال التعليم وريادة الاعمال من خلال وضع معايير لاختيار أفضل المستثمرين بناءً على خبرات المؤسستين الواسعة فى مجال الاستثمار البنكى.

وحول تحول تطوير مصر لشركة قابضة تضم تحتها عدة أذرع استثمارية متخصصة، ودراسة انشاء منطقة طبية متخصصة بالرعاية الصحية، فقد قال شلبى : أتمنى ذلك بقوة ، وبالفعل بدأت الشركة بعض الاتصالات والدراسات الأولية لتنفيذ ذلك

وهناك بعض شركات الادارة الصحية من المانيا والتى ترغب فى تقديم خدمات طبية متخصصة فى مصر بدلاً من انشاء مستشفى متكامل، وهى ما يمكن التعاون معها لاحقاً ولمن حتى الان لا نملك أرضاً مخصصة للنشاط الطبى ولكنها على رادار تطوير مصر أحمد شلبى شركة تطوير مصر العقارية

وأفاد بتواجد مجموعات كبرى بمجال الرعاية الصحية فى مصر على غرار كليوباترا وغيرها، يتم دراسة التعاون معها فى بعض المشروعات التابعة لتطوير مصر، مؤكداً أن الاستثمار فى التعليم والصحة بخلاف أنها أنشطة ربحية للمجموعة لكنها تسير فى نفس اتجاه الدولة فى الاستثمارات الواجب التركيز عليها .

تأسست تطوير مصر عام 2014، وتمكنت خلال فترة زمنية قصيرة ان تأخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق اهداف طموحة من خلال إنشاء مجتمعات جديدة فى انحاء مختلفة مثل العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة

وتملك حالياً 4 مشروعات عمرانية متكاملة اقتصادياً وعمرانياً، بمدن الجلالة بالعين السخنة، رأس الحكمة بالساحل الشمالى، الضبعة بالساحل الشمالى ومدينة مستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم إطلاق مشروع المونت جلالة فى عام 2015 بمنطقه جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.5 مليون متر مربع (525 فدانًا) باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، بخلاف الاستثمارات الفندقية، عدد وحدات المشروع حوالى 10 الاف متضمنة أكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 190 شقة فندقية، وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة للتسليم.

وتم إطلاق مشروع فوكا باى عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، ويشغل مساحة مليون متر مربع (220 فدانًا) بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات الفندقية، يحتوى على 2500 وحدة متضمنة أكثر من 380 غرفة فندقية قابلة للزيادة وما يقارب 610 شقة فندقية، تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2019 وبحلول نهاية عام 2020، تم تجهيز 500 وحدة أخرى فى المرحلة الثانية للتسليم.

واستكمالا لنجاحها فى فوكا باى، وقامت تطوير مصر بإطلاق مشروع «دي- باى» فى عام 2021 بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى، وذلك بالتعاون مع شركة كيان للتنمية العقارية، يمتد المشروع على مساحة 845 ألف متر مربع (200 فدان) باستثمارات أولية تتجاوز 7 مليارات جنيه.

وتم إطلاق مشروع بلومفيلدز عام 2018 فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، هو مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتوى على 10700 وحدة ويقام على مساحة 415 فدانً (1.7 مليون متر مربع) مقسمة الى اجزاء سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية على مساحة 325 فدانًا بقيمة استثمارية 28 مليار جنيه، وتقام المنطقة التعليمية على مساحة 90 فدان.