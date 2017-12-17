تطوير مصر ترعى احتفالية جمعية المعماريين المصريين بيوبيلها المئوي

المال خاص: احتفلت أمس جمعية المعماريين المصريين بمرور 100 عام على إنشائها تحت عنوان "100 عام مضت من العطاء ورؤية 100 عام للمستقبل". وأقيمت الاحتفالية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعدد من أهم المعماريين المصريين وأساتذة الهندسة المعمارية بالجامعات المصرية. وخلا

المال خاص:

احتفلت أمس جمعية المعماريين المصريين بمرور 100 عام على إنشائها تحت عنوان “100 عام مضت من العطاء ورؤية 100 عام للمستقبل”.

وأقيمت الاحتفالية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعدد من أهم المعماريين المصريين وأساتذة الهندسة المعمارية بالجامعات المصرية.

وخلال الاحتفالية، قام وزع المهندس سيف الله أبو النجا، رئيس الجمعية، والمعماري محمد أبو سعدة، رئيس هيئة التنسيق الحضاري، الجوائز على 50 من أهم رواد المعماريين المصريين.

وألقت ليلى إسكندر، وزيرة البيئة السابقة كلمة تناولت خلالها الدور الذي لعبته الجمعية في وضع تصور تخطيطي للعشوائيات في القاهرة، كما هنأ طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال كلمته المعماريين بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس جمعيتهم، وأكد محمد أبو سعدة، رئيس هيئة التنسيق الحضاري ضرورة أن يصبح الحفاظ على التراث المعماري جزءا من الخطط القومية والتنموية في مصر.

يذكر أن جمعية المعماريين المصريين تأسست في ديسمبر 1917 وساهمت في تأسيس الاتحاد الدولي للمعماريين عام 1948، وتتمثل أهم أهداف الجمعية في تنفيذ المشروعات والأبحاث في مجال العمارة الدولية والإقليمية والتخطيط العمراني، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل الرامية لتطوير مهنة الهندسة المعمارية وتخطيط المدن، عن طريق تبادل الخبرات والحفاظ على البيئة الطبيعية التي تحتضن المجتمعات العمرانية.